سياسة
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شاهد | أعمال عنف خلال احتجاجات يوم العمال في فرنسا وانتقادات لسياسة ماكرون
شارك الآلاف في احتجاجات بمناسبة يوم العمال في فرنسا للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وزيادة الرواتب والضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي فاز بفترة ثانية، للتخلي عن خطته لرفع سن التقاعد.
شاهد | أعمال عنف خلال احتجاجات يوم العمال في فرنسا وانتقادات لسياسة ماكرون
احتجاجات عيد العمال في فرنسا تضع ضغوطاً على ماكرون / AA
1 مايو 2022

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لصد الفوضويين الذين نهبوا مؤسسات تجارية في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد، خلال احتجاجات يوم العمال ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الذي انتُخب لفترة جديدة في الآونة الأخيرة.

شارك الآلاف في مسيرات يوم العمال في أنحاء فرنسا طالبوا فيها بزيادة الرواتب وبأن يتخلى ماكرون عن خطته لرفع سن التقاعد.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان على تويتر إن المسيرات كانت سلمية في معظمها لكن أعمال عنف اندلعت في باريس حيث ألقت الشرطة القبض على 29 شخصاً حتى الآن.

واندلعت الاشتباكات مع الشرطة في بداية المسيرة بالقرب من ساحة الجمهورية، عندما وصلت إلى ساحة الأمة في شرق العاصمة الفرنسية.

ونهب فوضويون من حركة "الكتلة السوداء" أحد مطاعم ماكدونالدز في ساحة ليون بلوم وهاجموا العديد من وكالات العقارات وحطموا نوافذها وأضرموا النيران في صناديق القمامة.

وقالت الشرطة إن حتى رجال الإطفاء الذين حاولوا إخماد الحرائق لم يسلموا من هجوم الفوضويين. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ونُظم نحو 250 مسيرة في باريس ومدن أخرى منها ليل ونانت وتولوز ومرسيليا.

وكانت تكاليف المعيشة الموضوع الرئيسي في الحملة الانتخابية الرئاسية ومن المتوقع أن تكون على القدر نفسه من الأهمية قبل الانتخابات التشريعية في يونيو/حزيران التي يتعين أن يفوز بها حزب ماكرون وحلفاؤه كي يتمكنوا من تنفيذ سياساته المؤيدة للأعمال ومنها رفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 65.

وفي العاصمة الفرنسية، انضمت شخصيات سياسية معظمها من اليسار ونشطاء المناخ إلى النقابيين.

وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "التقاعد قبل التهاب المفاصل" و "التقاعد عند 60 عاماً وتجميد الأسعار" و "ماكرون، اخرج".

وفاز ماكرون بفترة رئاسة جديدة مدتها خمس سنوات بعد تغلبه على منافسته مارين لوبان من اليمين المتطرف في جولة الإعادة يوم الأحد الماضي.

وشارك زعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلينشون الذي حل في المركز الثالث بالجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في مسيرة باريس.

وقال إنه يريد حشد اتحاد اليسار، بما في ذلك حزب الخضر، للهيمنة على البرلمان وإجبار ماكرون على "تعايش" محرج، لكن هذا لم يتحقق حتى الآن.

وخلافاً لما حدث في سنوات سابقة، لم تضع مارين لوبان إكليلاً من الزهور في باريس عند تمثال جان دارك، الذي يستخدمه حزبها رمزاً قومياً.

وحل محلها رئيس التجمع الوطني المؤقت جوردان بارديلا الذي قال إن لوبان تستعد للانتخابات التشريعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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