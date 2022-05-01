سياسة
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شاهد | 6 صواريخ تستهدف مصفاة نفطية في أربيل شمال العراق
قالت سلطات مكافحة الإرهاب في إقليم شمال العراق إن ستة صواريخ سقطت قرب مصفاة نفط بمدينة أربيل بشمال العراق، دون وقوع ضحايا.
شاهد | 6 صواريخ تستهدف مصفاة نفطية في أربيل شمال العراق
ستة صواريخ تسقط بجوار مصفاة نفطية في أربيل بالعراق / وسائل التواصل
1 مايو 2022

أعلنت سلطات إقليم شمالي العراق، الأحد، تعرض أحد أقضية محافظة أربيل (عاصمة الإقليم)، لهجوم صاروخي، دون وقوع ضحايا.

وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب بالإقليم أن "ستة صواريخ سقطت قرب نهر بادينان في حدود قضاء خبات بمحافظة أربيل، ولم تقع أي أضرار تُذكر".

وأضاف البيان، أنه "حسب المعلومات فقد جرى إطلاق الصواريخ من حدود قضاء برطلة في ناحية الحمدانية بمحافظة نينوى (شمال)".

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن الهجوم، الذي لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه.

وتعرّضت محافظة أربيل بما فيها قضاء "خبات" خلال الأشهر الماضية، إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، استهدفت عدة أهداف عسكرية أمريكية ونفطية، وغيرها.

وتتهم الولايات المتحدة، فصائل مسلحة عراقية مرتبطة بإيران بشن الهجمات التي تستهدف مواقع انتشار قواتها في العراق.

وفي مارس/آذار، هاجمت إيران أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية في اعتداء هو الأول من نوعه على عاصمة الإقليم الذي يتمتع بقدر من الحكم الذاتي، وبدا أن الهجوم يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها. وأصيب شخص واحد في الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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