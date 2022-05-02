أعلنت 21 دولة عربية مساء الأحد أن الاثنين 2 مايو/أيار 2022 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، بينما قالت جزر القمر إن العيد يحل الثلاثاء، وفق رصد لوكالة الأناضول.

وفي سلطنة عمان أفادت اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال (مطلع عيد الفطر) بثبوت رؤية الهلال، ليكون غداً الاثنين غرة الشهر أول أيام عيد الفطر.

كما قالت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جيبوتي عبر صفحتها بـ"فيسبوك" إن عيد الفطر يحل الاثنين.

وأعلن الأردن والمغرب في بيانين منفصلين أن الاثنين أول أيام العيد رغم أن شهر رمضان بدأ في البلدين متأخراً يوماً عن باقي الدول العربية.

كما يحل العيد الاثنين في السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين واليمن وفلسطين وسوريا ولبنان والسودان ومصر وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا والعراق والصومال.

وبذلك بلغ عدد الدول العربية التي يحل فيها عيد الفطر الاثنين 21 دولة مقابل دولة عربية واحدة يبدأ العيد فيها الثلاثاء هي جزر القمر.

وأعلنت دار الإفتاء عبر بيان أن غداً الاثنين المتمم لشهر رمضان (30 يوماً)، بعد "عدم ثبوت رؤية هلال شوال مغرب هذا اليوم في عموم أرجاء جزر القمر وما جاورها، وبناء عليه يكون الثلاثاء أول أيام عيد الفطر".

ويحل العيد هذا العام في ظل رفع تدابير مواجهة كورونا في دول عربية عديدة بخلاف قيود العاميين الماضيين.