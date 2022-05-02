أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أن العلاقات بين أنقرة والرياض سترتقي إلى مستوى متميز جداً في مختلف المجالات.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة العيد في أحد مساجد إسطنبول.

ورداً على سؤال حول مدى تأثير الحرب على توافد السياح الروس لفت الرئيس أردوغان إلى أنه لا يوجد أي وضع سلبي في هذا الخصوص وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد بتقديم كل دعم ممكن في هذا الإطار.

كما لفت أردوغان إلى مواصلة أنقرة مساعيها من أجل إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الروسية-الأوكرانية.

وأكد سعيه لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تركيا، إما في أنقرة وإما في إسطنبول.

وأضاف: "واثق بأن تركيا ستكون هي مكان الحل بخصوص الخطوات التي ستتخذ حول شرقي أوكرانيا على وجه الخصوص".

وأردف: "في الأثناء كما تعلمون توجد تطورات إيجابية للغاية مع منطقة الخليج، وزيارتي إلى السعودية مؤخراً ستشكل مخرجاً هاماً في هذا الإطار، وواثق بأن زيارات أشقائنا السعوديين إلى تركيا ستزداد بشكل أكبر".

ومضى قائلاً: "العلاقات السعودية-التركية سترتقي إلى مستوى متميز جداً في بقية المجالات كافة أيضاً، لقد تناولنا هذا الأمر خلال المحادثات الثنائية مع (ولي العهد) محمد بن سلمان".

وأشار إلى أن توافد السياح السعوديين سيسهم في تعزيز الحركة السياحية في تركيا، وأبدى تفاؤله بأن الموسم السياحي هذا العام سيكون جيداً جداً.