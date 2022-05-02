استنكرت إسرائيل الاثنين تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار فيها إلى أن الزعيم النازي أدولف هتلر له جذور يهودية، وطالبت موسكو باعتذار.

وقالرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "ننظر بخطورة إلى تصريحات لافروف، تلك تصريحات غير حقيقية ومحتواها مرفوض".

وأضاف: "هذا كذب هدفه اتهام اليهود أنفسهم بالجرائم الأبشع بالتاريخ، وهي جرائم ارتكبت ضد اليهود، لا توجد أي حرب في أيامنا تشبه المحرقة النازية، يجب التوقف عن استخدام محرقة الشعب اليهودي لغايات سياسية".

بدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إنه سيجري استدعاء السفير الروسي للتنديد بالتصريحات التي أدلى بها لافروف أمس الأحد بمقابلة مع التلفزيون الإيطالي.

وقال لبيد لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "إنها تصريحات مشينة ولا تغتفر وخطأ تاريخي فادح ونتوقع اعتذاراً".

ولم يصدر تعليق بعدُ من السفارة الروسية.

وخلال مقابلته مع قناة ريته 4 الإيطالية سُئل لافروف كيف يمكن لروسيا أن تدعي أنها بحاجة إلى "القضاء على النزعة النازية" بأوكرانيا ورئيس البلاد زيلينسكي يهودي؟

وقال لافروف متحدثاً من خلال مترجم إيطالي: "عندما يقولون ‘أي نوع من النزعة النازية هذا إذا كنا يهوداً‘ أعتقد أن هتلر أيضاً له أصول يهودية، لذا فهذا لا يعني شيئاً". ‭‭ ‬‬وأضاف: "منذ فترة طويلة نسمع حكماء يهوداً يقولون إن أكبر معادٍ للسامية اليهود أنفسهم".

ووصف داني دايان مدير ياد فاشيم، النصب التذكاري الإسرائيلي للمحرقة النازية، تصريحات لافروف بأنها "إهانة وضربة قاسية لضحايا النازية الحقيقية".

وفي حديث لإذاعة كان الإسرائيلية قال دايان إن لافروف أشاع "نظرية مؤامرة معادية للسامية لا أساس لها في الواقع".