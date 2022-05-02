تعطّلت جهود إجلاء المزيد من المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المدمرة اليوم الاثنين، وما زال مئات الأشخاص محاصرين في مصنع الصلب في آزوفستال، وهو آخر معقل لمقاومة الحصار الروسي.

ولم يتضح سبب التأخير، رغم أن مسؤولاً بالمدينة قال في وقت سابق إن القوات الروسية استأنفت قصف المصنع أمس الأحد بعد مغادرة قافلة من الحافلات.

وكانت محنة المدنيين المحاصرين في ماريوبول، التي واجهت أسابيع من القصف قبل أن تستولي القوات الروسية على معظمها، مبعث قلق إنساني مع دخول الحرب شهرها الثالث.

الزموا أماكنكم

ومن المنتظر وصول أوائل من جرى إجلاؤهم من ماريوبول إلى زابوريجيا، الواقعة على بُعد 230 كيلومتراً شمال غربي ماريوبول، اليوم الاثنين.

وقال مجلس المدينة إن قافلة أخرى، من سكان المدينة نفسها وليسوا من مصنع الصلب في آزوفستال، تأخرت فلم تصل الحافلات بعد إلى نقطة الالتقاء المتفق عليها. وكان مساعد حاكم المدينة قال في وقت سابق إن القافلة غادرت بالفعل. وحث المجلس الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم على أن يلزموا أماكنهم.

خسائر أوكرانية

في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إسقاط مقاتلة "ميغ 29" وتدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية في الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن قواتها دمرت 38 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة، من بينها: مراكز قيادة، ومناطق تمركز المسلحين، وثلاثة مستودعات للأسلحة في مدينتي بيرفومايسكو وإليتشيفكا.

وأضاف البيان أن القوات الروسية أسقطت أيضاً 10 مُسيّرات، وصاروخين من طراز "توشكا يو" بالقرب من بتروفسكي في لوغانسك (جنوب شرق)، وأُسقطت مقاتلة من طراز "ميغ 29" بالقرب من سلافيانسك بمقاطعة دونيتسك (شرق).

إغلاق موانئ استولت عليها روسيا

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين إن أوكرانيا أغلقت رسمياً أربعة موانئ على البحر الأسود وبحر أزوف، استولت عليها القوات الروسية.

وذكرت الوزارة في بيان أن موانئ ماريوبول وبرديانسك وسكادوفسك المطلّة على بحر أزوف وميناء خيرسون المطل على البحر الأسود أُغلقت "لحين استعادة السيطرة عليها".

وعلّقت جميع الموانئ البحرية الأوكرانية أنشطتها نتيجة للهجوم الروسي في أواخر فبراير/شباط. واستولت القوات الروسية على بعض الموانئ وأغلقت البعض الآخر.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن أوكرانيا قد تفقد عشرات الملايين من أطنان الحبوب بسبب سيطرة روسيا على الملاحة في البحر الأسود، مما قد يؤدي إلى أزمة غذاء تؤثر على أوروبا وآسيا وإفريقيا.