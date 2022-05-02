سياسة
3 دقيقة قراءة
توقّف إجلاء المدنيين من ماريوبول.. وروسيا تعلن تدمير منشآت عسكرية بأوكرانيا
تعطّلت جهود إجلاء المزيد من المدنيين من مدينة ماريوبول، وما زال مئات الأشخاص محاصرين في مصنع الصلب في آزوفستال، في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلة "ميغ 29" وتدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية في الساعات الـ24 الماضية.
توقّف إجلاء المدنيين من ماريوبول.. وروسيا تعلن تدمير منشآت عسكرية بأوكرانيا
روسيا تعلن تدمير 38 منشأة عسكرية في أوكرانيا / AFP
2 مايو 2022

تعطّلت جهود إجلاء المزيد من المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المدمرة اليوم الاثنين، وما زال مئات الأشخاص محاصرين في مصنع الصلب في آزوفستال، وهو آخر معقل لمقاومة الحصار الروسي.

ولم يتضح سبب التأخير، رغم أن مسؤولاً بالمدينة قال في وقت سابق إن القوات الروسية استأنفت قصف المصنع أمس الأحد بعد مغادرة قافلة من الحافلات.

وكانت محنة المدنيين المحاصرين في ماريوبول، التي واجهت أسابيع من القصف قبل أن تستولي القوات الروسية على معظمها، مبعث قلق إنساني مع دخول الحرب شهرها الثالث.

الزموا أماكنكم

ومن المنتظر وصول أوائل من جرى إجلاؤهم من ماريوبول إلى زابوريجيا، الواقعة على بُعد 230 كيلومتراً شمال غربي ماريوبول، اليوم الاثنين.

وقال مجلس المدينة إن قافلة أخرى، من سكان المدينة نفسها وليسوا من مصنع الصلب في آزوفستال، تأخرت فلم تصل الحافلات بعد إلى نقطة الالتقاء المتفق عليها. وكان مساعد حاكم المدينة قال في وقت سابق إن القافلة غادرت بالفعل. وحث المجلس الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم على أن يلزموا أماكنهم.

خسائر أوكرانية

في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إسقاط مقاتلة "ميغ 29" وتدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية في الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن قواتها دمرت 38 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة، من بينها: مراكز قيادة، ومناطق تمركز المسلحين، وثلاثة مستودعات للأسلحة في مدينتي بيرفومايسكو وإليتشيفكا.

وأضاف البيان أن القوات الروسية أسقطت أيضاً 10 مُسيّرات، وصاروخين من طراز "توشكا يو" بالقرب من بتروفسكي في لوغانسك (جنوب شرق)، وأُسقطت مقاتلة من طراز "ميغ 29" بالقرب من سلافيانسك بمقاطعة دونيتسك (شرق).

إغلاق موانئ استولت عليها روسيا

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين إن أوكرانيا أغلقت رسمياً أربعة موانئ على البحر الأسود وبحر أزوف، استولت عليها القوات الروسية.

وذكرت الوزارة في بيان أن موانئ ماريوبول وبرديانسك وسكادوفسك المطلّة على بحر أزوف وميناء خيرسون المطل على البحر الأسود أُغلقت "لحين استعادة السيطرة عليها".

وعلّقت جميع الموانئ البحرية الأوكرانية أنشطتها نتيجة للهجوم الروسي في أواخر فبراير/شباط. واستولت القوات الروسية على بعض الموانئ وأغلقت البعض الآخر.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن أوكرانيا قد تفقد عشرات الملايين من أطنان الحبوب بسبب سيطرة روسيا على الملاحة في البحر الأسود، مما قد يؤدي إلى أزمة غذاء تؤثر على أوروبا وآسيا وإفريقيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us