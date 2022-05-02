سياسة
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بعد "جهود سيادية".. الإفراج عن 20 بحاراً مصرياً كانوا محتجزين في اليمن
أعلنت السلطات المصرية نجاح "جهاتها السيادية" في الإفراج عن 20 بحاراً مصرياً كانوا محتجزين في اليمن.
بعد "جهود سيادية".. الإفراج عن 20 بحاراً مصرياً كانوا محتجزين في اليمن
القاهرة تعلن الإفراج عن 20 بحاراً مصرياً كانوا محتجزين في اليمن / AA
2 مايو 2022

أعلنت السلطات المصرية، الاثنين، نجاح "جهاتها السيادية" في الإفراج عن 20 بحاراً مصرياً كانوا محتجزين في اليمن.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).

وأفادت الوكالة، أن "الجهات السيادية نجحت في الإفراج عن 20 بحاراً مصرياً باليمن وجارٍ تأمين عودتهم للبلاد"، دون تحديد موعد.

وجاءت جهود الإفراج عن البحارة انطلاقاً من التوجهات الرئاسية للأجهزة المعنية بتقديم أوجه الرعاية كافة للمصريين بالداخل والخارج، وتبيّن أن كافة البحارة بخير وقد تلقوا الرعاية اللازمة".

ولم تذكر الوكالة المصرية تفاصيل أكثر عن توقيت احتجاز هؤلاء البحارة أو سببه أو الجهة التي احتجزتهم.

لكن مصادر أخرى قالت في وقت سابق، إنّ عدداً من البحارة المصريين أُلقي القبض عليهم في اليمن، بعد أن وُجّهت إليهم تهمة تجاوز المياه الإقليمية اليمنية دون تصريح.

وسادت آنذاك حالة من الحزن بين أهالي الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن، إثر تلقيهم نبأ حبسهم 6 أشهر، ومصادرة المركب ومحتوياته، علاوة على غرامة قدرها 25 ألف دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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