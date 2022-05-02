نشرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بياناً قالت فيه إن الرئيس رجب طيب أردوغان تبادل تهاني العيد مع عدد من زعماء الدول الإسلامية والحكومات حول العالم.

وأفاد البيان بأن الرئيس أردوغان أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع كلّ من نظرائه في أذربيجان إلهام علييف، وجمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، وإيران إبراهيم رئيسي، وأوزبكستان شوكت ميرضياييف ونظيره النيجيري محمد بخاري.

كما تواصل الرئيس التركي هاتفياً مع أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان، ورئيسي وزراء لبنان نجيب ميقاتي والعراق مصطفى الكاظمي ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف.