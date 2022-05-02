ثقافة
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بمناسبة عيد الفطر.. أردوغان يتبادل التهاني مع زعماء الدول الإسلامية
تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع عدد من رؤساء الدول والحكومات حول العالم التهاني بعيد الفطر، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.
بمناسبة عيد الفطر.. أردوغان يتبادل التهاني مع زعماء الدول الإسلامية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتبادل تهاني العيد مع زعماء الدول الإسلامية - أرشيفية / AA
2 مايو 2022

نشرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بياناً قالت فيه إن الرئيس رجب طيب أردوغان تبادل تهاني العيد مع عدد من زعماء الدول الإسلامية والحكومات حول العالم.

وأفاد البيان بأن الرئيس أردوغان أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع كلّ من نظرائه في أذربيجان إلهام علييف، وجمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، وإيران إبراهيم رئيسي، وأوزبكستان شوكت ميرضياييف ونظيره النيجيري محمد بخاري.

كما تواصل الرئيس التركي هاتفياً مع أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان، ورئيسي وزراء لبنان نجيب ميقاتي والعراق مصطفى الكاظمي ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

مصدر:AA
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