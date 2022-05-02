سياسة
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هل اقترح ترمب إطلاق النار على محتجين؟ وزير دفاعه يجيب
نُشرت الاثنين مقتطفات من كتاب لوزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر تحدث فيها عن رد فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على احتجاجات جرت أمام البيت الأبيض بعد مقتل جورج فلويد.
هل اقترح ترمب إطلاق النار على محتجين؟ وزير دفاعه يجيب
مارك إسبر كشف في مذكراته انزعاج ترمب من الاحتجاجات وطلبه التعامل بعنف مع المحتجين / Reuters
2 مايو 2022

قال وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر في مقتطفات من كتاب له نشرت الاثنين إن الرئيس السابق دونالد ترمب عبّر حينما كان في المنصب، عن انزعاجه الشديد من أشخاص كانوا يتظاهرون أمام البيت الأبيض بالقول: "ألا يمكنكم بكل بساطة أن تطلقوا النار عليهم؟".

وقال إسبر إنه "كان جالساً في المكتب البيضاوي حين ثار غضب الرئيس واشتكى بصوت عالٍ من احتجاجات كانت جارية في واشنطن" على خلفية مقتل رجل أسود على يد الشرطة.

وجاء في مقتطفات من مذكرات إسبر اطّلع عليها موقع أكسيوس الإخباري أن ترامب قال: "ألا يمكنكم بكل بساطة ان تطلقوا النار عليهم؟ أن تطلقوا النار على أرجلهم؟".

وكانت الاحتجاجات التي تخلّلتها أعمال عنف وصدامات بين محتجين وقوات الأمن، تندرج في إطار موجة تظاهرات عمّت البلاد بعد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطة مينيا بوليس.

والرواية التي سردها إسبر تؤكد على ما يبدو تقارير سابقة كانت قد أفادت بأن ترامب كان يعتبر أن على الجيش التدخل لقمع الاضطرابات الأهلية.

وكان كتاب للصحفي مايكل بيندر صدر في وقت سابق قد أورد نقلاً عن مصادر أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي عارض طرح ترمب إقحام الجيش في إطار طلبٍ لسيّد البيت الأبيض بالتشدد في التعامل مع الاضطرابات.

وكان بيندر نقل عن ترامب قوله: "أطلقوا النار على أرجلهم أو ربما على أقدامهم (...) لكن اقسوا عليهم".

واستخدمت شرطة الحدائق العامة الأمريكية وقوات الحرس الوطني الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لإبعاد المتظاهرين من محيط البيت الأبيض.

وكان إسبر أعلن حينها أنه عارض تفعيل "قانون الانتفاضة" (أقر قبل مئتي عام) الذي نادراً ما جرى اللجوء إليه والذي يمنح الرئيس صلاحية نشر القوات المسلحة الأمريكية داخل أراضي الولايات المتحدة.

وأفادت تقارير بأن موقفه هذا أثار غضب ترامب الذي أقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأورد موقع أكسيوس أن كتاب إسبر الذي سيصدر في العاشر من مايو/أيار، اطّلع عليه البنتاغون وجنرالات ومسؤولون في الإدارة.

ويتضمّن الكتاب توصيف إسبر جو الحلقة المقرّبة من ترامب بأنه "سوريالي"، مشيراً إلى أن طرح إطلاق الجنود النار على أمريكيين كان "يرخي بثقله على الأجواء".

وفي مذكّراته بعنوان "قَسَم مقدّس" كتب إسبر: "كان عليّ أن أجد سبيلاً لإخراج ترامب من هذا الجو دون التسبب في فوضى كنت أسعى لتجنّبها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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