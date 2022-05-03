سياسة
2 دقيقة قراءة
محاولة لوقف الحرب.. البابا فرنسيس يرغب في زيارة موسكو ولقاء بوتين
صرّح بابا الفاتيكان في مقابلة نُشرت مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية الثلاثاء، بأنه طلب الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة لوقف الحرب في أوكرانيا، إلا أنه لم يتلقَّ ردّاً.
محاولة لوقف الحرب.. البابا فرنسيس يرغب في زيارة موسكو ولقاء بوتين
البابا فرنسيس أجرى بزيارة غير مسبوقة للسفارة الروسية عندما بدأت الحرب / AP
3 مايو 2022

قال البابا فرنسيس في مقابلة نُشرت الثلاثاء، إنه طلب الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في محاولة لوقف الحرب في أوكرانيا، لكنه لم يتلقَّ ردّاً.

وأبلغ البابا صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن البطريرك كيريل من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الذي أيد الحرب "لا يمكن أن يصير خادم المذبح بالنسبة إلى بوتين".

وقال البابا الذي أجرى بزيارة غير مسبوقة للسفارة الروسية عندما بدأت الحرب، للصحيفة، إنه بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء الصراع طلب من كبير دبلوماسيي الفاتيكان أن يبعث برسالة إلى بوتين.

وأضاف أن الرسالة مفادها: "أنا على استعداد للذهاب إلى موسكو. من الضروري بالقطع أن يسمح زعيم الكرملين بذلك، لكننا لم نتلقَّ ردّاً بعد، وما زلنا نسعى".

وتابع: "أخشى أن لا يكون بوتين قادراً أو راغباً في عقد هذا الاجتماع في الوقت الحالي، لكن كيف لا يكون بمقدور المرء وقف كل هذه الوحشية؟".

ولم يحدث أن ذكر البابا فرنسيس من قبل روسيا أو بوتين تحديداً منذ بدء الصراع في 24 فبراير/شباط، لكن البابا (85 عاماً) لم يترك مجالاً للشكّ في الجانب الذي ينتقده، مستخدماً مصطلحات مثل "العدوان غير المبرر" و"الغزو" و"الأعمال الوحشية المروعة ضد المدنيين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us