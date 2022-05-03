قال البابا فرنسيس في مقابلة نُشرت الثلاثاء، إنه طلب الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في محاولة لوقف الحرب في أوكرانيا، لكنه لم يتلقَّ ردّاً.

وأبلغ البابا صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن البطريرك كيريل من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الذي أيد الحرب "لا يمكن أن يصير خادم المذبح بالنسبة إلى بوتين".

وقال البابا الذي أجرى بزيارة غير مسبوقة للسفارة الروسية عندما بدأت الحرب، للصحيفة، إنه بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء الصراع طلب من كبير دبلوماسيي الفاتيكان أن يبعث برسالة إلى بوتين.

وأضاف أن الرسالة مفادها: "أنا على استعداد للذهاب إلى موسكو. من الضروري بالقطع أن يسمح زعيم الكرملين بذلك، لكننا لم نتلقَّ ردّاً بعد، وما زلنا نسعى".

وتابع: "أخشى أن لا يكون بوتين قادراً أو راغباً في عقد هذا الاجتماع في الوقت الحالي، لكن كيف لا يكون بمقدور المرء وقف كل هذه الوحشية؟".

ولم يحدث أن ذكر البابا فرنسيس من قبل روسيا أو بوتين تحديداً منذ بدء الصراع في 24 فبراير/شباط، لكن البابا (85 عاماً) لم يترك مجالاً للشكّ في الجانب الذي ينتقده، مستخدماً مصطلحات مثل "العدوان غير المبرر" و"الغزو" و"الأعمال الوحشية المروعة ضد المدنيين".