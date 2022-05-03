سياسة
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أردوغان يكشف عن مشروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تحضير أنقرة مشروعاً يتيح العودة الطوعية لمليون سوري إلى بلادهم.
أردوغان يكشف عن مشروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خاطب المشاركين في حفل تسليم منازل بمدينة إدلب / Reuters
3 مايو 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تحضّر لمشروع في الشمال السوري سيضمن تأمين عودة طوعية لنحو مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر رسالة مصوَّرة في مراسم تسليم منازل مبنية من الطوب في إدلب السورية، برعاية هيئة الطوارئ والكوارث، ووزارة الداخلية التركية.

وأضاف أردوغان:" نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا عام 2016".

وقال الرئيس التركي إن المشروع سيوفّر في 13 منطقة في الشمال السوري مثل أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض، كل الاحتياجات اللازمة للعيش الكريم من مدارس ومستشفيات.

وشدّد على أن تركيا "تنتقد الموقف العنصري والتمييزي والأناني والمنافِق للغربيين في التعامل مع المظلومين، فنحن لا ننظر إلى جلد أي شخص أو شعره أو لون عينيه أو معتقده أو لغته".

وأضاف أن بلاده لا تتعامل مع المناطق الجغرافية التي تعمل فيها وفقاً لثرواتها الطبيعية، بل تتحرك فقط وفق ما تقتضيه حاجة المضطهَدين والضحايا.

وتستضيف تركيا أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري هربوا من القصف غالبيتهم من سكان مناطق شمال سوريا والمحافظات القريبة منها.

مصدر:TRT عربي
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