استكمالاً لنهج أنقرة الحازم في قطع الطريق على تدخلات ألمانيا في ملفات السياسة التركية الداخلية، استدعت وزارة الخارجية التركية، نهاية أبريل/نيسان الماضي، السفير الألماني لدى أنقرة يورغن شولز، وأبلغته إدانتها موقف برلين المسيَّس من قضية المواطن التركي عثمان كافالا، المدان بمحاولة إسقاط حكومة العدالة والتنمية المنتخَبة.

ورغم المصالح الكبرى بين البلدين، فإن الخلاف يخيّم على العلاقات التركية-الألمانية، حتى قبل محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف صيف عام 2016، وذلك بسبب استمرار برلين في سياساتها التي توفر الدعم والحماية للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف تركيا وأمنها، فضلاً عن احتضانها لقيادات من تنظيمي PKK وكولن الإرهابيين واستخدامهم كورقة ابتزاز.

وعلى الرغم من مرور 6 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة، لم تنفك برلين تتخفى وراء عباءة الديمقراطية وحقوق الإنسان بهدف تسييس قضية كافالا. الأمر الذي دفع وزير الخارجية التركية مولود جاوش أوغلو لأن يخرج قائلاً: "استدعينا السفير الألماني وعرّفناه حدّه". مشيراً إلى أن اهتمام برلين بعثمان كافالا وأمثاله هو دليل على أن ألمانيا تمولهم وتستخدمهم للتدخل في شؤون تركيا الداخلية.

"خطوة ألمانية متعجرفة"

في 25 أبريل/نيسان الماضي، قضت

محكمة تركية

في إسطنبول بالسجن المؤبد على المدعو عثمان كافالا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وأدانت هيئة المحكمة كافالا بـ"محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو عرقلة عملها جزئياً أو كلياً". كما أصدرت حكماً بالسجن لمدة 18 عاماً على 7 متهمين آخرين.

في أعقاب ذلك، خطت ألمانيا خطوة وصفتها أوساط تركية بأنها "متعجرفة للغاية" باستدعاء السفير التركي في برلين احتجاجاً على قرار المحكمة التركية. كما دعا المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، في مؤتمر صحفي، بقية دول الاتحاد الأوروبي لتحذو حذوها فيما يتعلق بالقضية المذكورة.

وجاء في بيان برغر: "اليوم أظهرنا مرة أخرى بوضوح موقف الحكومة من خلال الاتصال بالسفير التركي لدى وزارة الخارجية"، كما قالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الألمانية آنا لينا بربوك: "نتوقع الإفراج عن عثمان كافالا في أسرع وقت ممكن".

ردّ تركي حازم

تدخُّل ألمانيا الأخير ليس الأول ولا الوحيد فيما يخص قضية كافالا، ففي أواخر أكتوبر/تشرين الثاني 2021 هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعلان 10 سفراء، من بينهم سفراء من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا "أشخاصاً غير مرغوب فيهم" على خلفية دعوتهم للإفراج عن عثمان كافالا المتهم بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ورداً على هذه "الخطوة المتعجرفة"، استُدعي السفير شولتز وذُكّر بأن الحكم بالإدانة الصادر عن القضاء التركي المستقلّ لا يمكن أن يكون موضع شك من قبل أي مؤسسة أو سلطة أو دولة، وأن تركيا دولة قانون تدرك دستورها والتزاماتها الدولية، فضلاً عن أن محاولات التدخل في القضاء والسياسة التركية أمور مرفوضة تماماً. كما ذُكّر السفير الألماني في تركيا بمبدأ اتفاقية فيينا الخاص بعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

من جانبه أدان وزير العدل التركي بكر بوزداغ، استدعاء الخارجية الألمانية السفير التركي لديها على خلفية قضية كافالا. وغرّد على حسابه الرسمي على تويتر كاتباً: "لا يحقّ لأي دولة، بما في ذلك ألمانيا، محاولة التدخل في الشؤون الداخلية لتركيا". وأضاف: "إنني أُدين ألمانيا التي تجاوزت حدودها وأدعوها إلى التزام القانون الدولي".

ألمانيا تدعم زعزعة الاستقرار في تركيا

منذ سنوات طويلة يخيّم الخلاف على العلاقات التركية-الألمانية بسبب إصرار الأخيرة على تقديم الدعم العسكري والسياسي والإعلامي للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف تركيا وأمنها، فضلاً عن توفير الحماية والملاذ الآمن لقيادات وأعضاء هذه التنظيمات، الذين يتجولون بحرية فوق الأراضي الألمانية والأوروبية.

وخلال حديثه في حفل الإفطار الذي أقامه حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول مساء 30 أبريل الماضي، قال الرئيس أردوغان ردّاً على خطوة برلين بشأن كافالا: "في الماضي، أهدروا وقتهم وطاقتهم مرات عديدة لمنع تركيا الوصول إلى القوة السياسية والاقتصادية التي تستحقها. يمكنك أن ترى آثار هذه اللعبة وراء كل انقلاب عسكري مررنا به، كل مصيدة وصاية، كل عدم استقرار سياسي، وكل أزمة اقتصادية". وأردف: "مثلما كسرنا هذه اللعبة عدة مرات في العشرين عاماً الماضية، سنكسرها مرة أخرى في عام 2023".

تجدر الإشارة إلى أن الدعم الألماني لا يقتصر على قضية عثمان كافالا ومجموعته فحسب، بل إنه متجذر وصولاً إلى تمويل واستخدام واحتضان قيادات التنظيمات الإرهابي، من أمثال PKK وكولن، التي لا تزال تخطط، على مرأى ومسمع السلطات الألمانية، لاستهداف تركيا ومواطنيها.

وفي عام 2019 كشف التقرير السنوي الذي أعدّته وكالة الاستخبارات الألمانية حول الأنشطة المخالفة للدستور على أراضيها، أن تنظيم PKK الإرهابي يدير شبكة واسعة فوق الأراضي الألمانية تُقدَّر بنحو 1500 عضو نشط، بالإضافة إلى حصوله على ملاين اليوروهات من أموال دافعي الضرائب.

إلى جانب تجنيد التنظيم أشخاصاً من حَمَلة الجنسية الألمانية للقتال ضدّ تركيا، يعرّج التقرير أيضاً على أن وسائل الإعلام الألمانية تحولت إلى أبواق لنشر دعاية الحزب من خلال استضافتها قيادات بارزة في التنظيم. وفيما يخص تنظيم كولن الإرهابي الذي كان وراء محاولة الانقلاب الفاشلة صيف عام 2016، تحتضن ألمانيا عدداً من قادته وترفض تسليمهم إلى المحاكم التركية رغم أن هذا الموضوع يشكّل نقطة مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين.