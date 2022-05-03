سياسة
2 دقيقة قراءة
أربيل: نزوح 700 عائلة جراء الاشتباكات مع PKK الإرهابي في سنجار
نزحت 700 عائلة من قضاء سنجار بمحافظة نينوى شماليّ العراق خلال الساعات الماضية، جراء اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش ومسلحين موالين لتنظيم YPG/PKK الإرهابي. والاثنين اندلعت الاشتباكات بعدما طلب الجيش إخلاء موقع للمجموعة المسلحة.
أربيل: نزوح 700 عائلة جراء الاشتباكات مع PKK الإرهابي في سنجار
أكثر من 700 عائلة نزحت من قضاء سنجار بمحافظة نينوى خلال الساعات الماضية / AA
3 مايو 2022

أعلنت وزارة الداخلية شمالي العراق الثلاثاء، نزوح 700 عائلة من قضاء سنجار بمحافظة نينوى (شمال) خلال الساعات الماضية، جراء الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الجيش ومسلحين موالين لتنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وقال مدير مركز تنسيق الأزمات بوزارة داخلية شمالي العراق حسين كلاري، خلال مؤتمر صحفي عقده في دهوك، إن "أكثر من 700 عائلة نزحت من قضاء سنجار بمحافظة نينوى خلال الساعات الماضية جراء الاشتباكات المسلحة".

وأوضح كلاري أن "أغلب تلك العائلات توجهت إلى إقليم كردستان".

وتَفقَّد وفد عسكري عراقي الثلاثاء الأوضاع الأمنية في قضاء سنجار، بعد يوم من اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وموالين لـYPG/PKK، خلّفَت قتلى وجرحى، وفق مصدر أمني تَحدَّث لوكالة الأناضول مفضلاً عدم نشر اسمه.

والاثنين اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش العراقي ومسلحين موالين لـYPG/PKK في سنجار، بعد طلب الجيش إخلاء موقع للمجموعة المسلحة، قُتل فيها جندي وعنصران من الموالين للتنظيم الانفصالي.

يُذكر أنه في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقّعَت حكومتا بغداد وأربيل اتفاقاً يقضي بحفظ القوات الاتحادية الأمن في سنجار، بالتنسيق مع قوات الإقليم، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية من القضاء.

كما ينصّ الاتفاق على إنهاء وجود YPG/PKK في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة.

وحتى الآن لا يزال عناصر تنظيم PKK الإرهابي في قضاء سنجار، خلافاً لبنود الاتفاق بين بغداد وأربيل، وفق قائم مقام قضاء سنجار محما خليل في تصريحات سابقة.

وكان YPG/PKK أوجد له موطئ قدم في نينوى (شمال)، بخاصة قضاء سنجار غربي المحافظة، عند اجتياح تنظيم داعش الإرهابي المنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يُسمَّى "وحدات حماية سنجار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us