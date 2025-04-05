وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن هذا المقطع من هاتف محمول يعود إلى مسعف عُثر على جثته في مقبرة جماعية تضم جثث 14 فرداً من الإسعاف والدفاع المدني، ونشرته صحيفة "هآرتس" العبرية نقلاً عن "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ويُوثق المقطع، الذي التقطه رجل إسعاف في أثناء وصوله إلى نقطة ميدانية في المنطقة لإجراء مهمة إنسانية، وجود مركبات إسعاف مزودة بكامل الإشارات الضوئية الخاصة بها، فيما كان مسعفوها يرتدون الزي الرسمي المضيء والمعتمد خلال المهام الطارئة.

كما أنه أظهر بشكل واضح الإضاءات الحمراء المتقطعة لمركبات الإسعاف وإشارة الهلال الأحمر الفلسطيني التي طُبعت في أكثر من مكان على هذه المركبات بما لا يدع مجالاً للشك في الاشتباه بها.

وسُمع في المقطع دوي رصاص إسرائيلي أطلق صوب رجال الإسعاف في المنطقة، إذ حاول في حينه المسعف مصور الفيديو الاحتماء. وبعد ثوان وفي نهاية المقطع المصوَّر تردد صوت رجل الإسعاف وهو ينطق بالشهادة.

وتعليقاً على مقطع الفيديو المتداول، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم السبت: "في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، وثّق مقطع فيديو لحظات إعدام بشعة ومتعمدة ارتكبها جيش الاحتلال النازي بحق الطواقم الطبية والإنسانية وفرق الدفاع المدني، الذين استهدفهم بدم بارد في أثناء أداء واجبهم الإنساني النبيل في المهمة الإنسانية وإنقاذ الأرواح".

وأضاف المكتب أن مقطع الفيديو الذي "عُثر عليه في هاتف مسعف فلسطيني وُجدت جثته في مقبرة جماعية إلى جانب 14 من زملائه، كشف أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني التي استُهدفت كانت تحمل علامات واضحة ومضيئة تدل على طبيعتها، وكانت أضواء الطوارئ تعمل لحظة استهدافها".

وشدد على أن ما أظهره الفيديو "ينسف بالكامل رواية الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة والمضللة التي زعم زوراً أن المركبات اقتربت بطريقة مريبة دون إشارات واضحة، بينما يفضح الفيديو أكاذيب جيش الاحتلال". وبالتالي، يفند هذا المقطع رواية جيش الاحتلال التي نشرها في 31 مارس/آذار الماضي عن هذه الواقعة وزعم فيها أنه لم يهاجم "مركبات إسعاف عشوائياً، إنما رصد اقتراب عدة سيارات بصورة مشبوهة من قوات جيش الدفاع دون قيامها بتشغيل أضواء أو إشارات الطوارئ، مما دفع القوات لإطلاق النار صوبها"، وفق ادعائه.

وزعم الجيش أنه قضى في مهاجمته طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر على "أحد عناصر الجناح العسكري لحركة حماس، إضافة إلى 8 مخربين آخرين ينتمون للحركة الفلسطينية وللجهاد الإسلامي".

من جانبه، علق المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل السبت، على الفيديو المسرب قائلاً إنه "يكذّب كل مزاعم الجيش الإسرائيلي عن واقعة إعدام طواقمنا وأفراد الهلال الأحمر في رفح"، وأضاف: "بعد توثيقات الفيديو المسرب، فإن على المنظمات الدولية والأممية بدء محاسبة إسرائيل على جريمة إعدام العاملين في المجال الإنساني".

وتابع: “إعدام إسرائيل مسعفين ورجال إطفاء جريمة تفوق التخيل ولم تحدث في تاريخ القرن الحديث، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية وأممية لمباشرة العمل في تفاصيل واقعة إعدام الطواقم الطبية والإنسانية ومحاسبة إسرائيل”.

في سياق متصل، قالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني: "حصلنا على الفيديو المسرب من هاتف الشهيد المسعف رفعت رضوان عقب العثور على جثمانه في مقبرة جماعية تضم 14 من زملائه وقتلتهم إسرائيل في 23 مارس/آذار”، وأضافت الجمعية: “الفيديو يُظهر أن سيارات الإسعاف والإطفاء كانت معلّمة بشكل واضح وتحمل إشارات الطوارئ ومضاءة خلال تعرضها لإطلاق النار من الجيش الإسرائيلي”.

وتابعت: “الفيديو ينفي بشكل قاطع مزاعم الجيش أنه لم يهاجم سيارات الإسعاف عشوائياً، وأن بعض المركبات اقترب بطريقة مريبة دون أضواء أو إشارات طوارئ".

وفي 30 مارس/آذار الماضي، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال 14 جثماناً بعد قصف إسرائيلي في مدينة رفح قبل نحو أسبوع، هم 8 من طواقمها و5 من الدفاع المدني وموظف يتبع لوكالة أممية.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الدفاع المدني الفلسطيني انتشال أحد عناصره في الفريق ذاته الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يرفع حصيلة المجزرة إلى 15 شهيداً.

واتهم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني إسرائيل بإعدام أفراد الطواقم، الذين عثر على جثثهم مدفونة على بعد 200 متر من موقع مركباتهم المدمرة، وكانوا يرتدون الزي الرسمي البرتقالي المتعارف عليه في العمل الإغاثي، وفق ما أكده متحدث الدفاع المدني في غزة محمود بصل، في مؤتمر صحفي الأربعاء.

وأضاف أن عدداً من طواقم الدفاع المدني عثر عليهم مدفونين وهم مكبلو الأيدي والأرجل، بينما تظهر على رؤوسهم وصدورهم علامات الرصاص، ما يعني إعدامهم من قرب بعد التعرف عليهم وعلى طبيعة عملهم ووجودهم في المنطقة.

وأوضح أن أحد عناصر الدفاع المدني عثر عليه مقطوع الرأس، فيما كانت جثامين الأفراد المتبقية عبارة عن "أشلاء".

والأحد الماضي، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.