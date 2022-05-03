سياسة
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بفضل لقاح كورونا.. كم بلغت إيرادات فايزر في الربع الأول من 2022؟
أعلنت مجموعة الأدوية الأمريكية فايزر تسجيل إيرادات بلغت 25,7 مليار دولار في الربع الأول من 2022، بزيادة نسبتها 77 في المئة على مدى عام واحد بفضل مداخيل مبيعاتها من لقاحها الخاص بفيروس كورونا.
بفضل لقاح كورونا.. كم بلغت إيرادات فايزر في الربع الأول من 2022؟
لقاح فايزر كان أول لقاح ينال ترخيص الاستخدام في مواجهة فيروس كورونا / Reuters
3 مايو 2022

سجلت مجموعة الأدوية الأمريكية فايزر إيرادات بلغت 25,7 مليار دولار في الربع الأول من 2022، بزيادة نسبتها 77 في المئة على مدى عام واحد بفضل مداخيل مبيعاتها من لقاحها المضاد لكوفيد-19.

من جهة أخرى، أبقت المجموعة على تقديراتها المتعلقة بتسويق عقارها المضاد لكورونا "باكسلوفيد" بقيمة 22 مليار دولار خلال العام بأكمله.

لكن "فايزر" خفضت تقديراتها للأرباح السنوية خصوصاً بسبب تغيير في معايير المحاسبة.

وكانت أرباح الشركة تضاعفت خلال العام الماضي، مدفوعة بشكل أساسي بمبيعات اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وسط توقعات بأن تصل إيرادات الشركة من اللقاحات في 2022 إلى 32 مليار دولار.

وأفادت الشركة العملاقة في تقرير مالي صدر في فبراير/شباط الماضي أن إيراداتها السنوية تضاعفت لتبلغ 81,3 مليار دولار خلال العام 2021، منها 36,8 مليار من لقاح كوفيد-19 الذي طوّرته مع "بايونتيك" الألمانية، وكان أول لقاح ينال ترخيص الاستخدام في مواجهة فيروس كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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