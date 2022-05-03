سياسة
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سجال بين ألمانيا وأوكرانيا.. السفير الأوكراني ينتقد رفض شولتز زيارة كييف
وجّه السفير الأوكراني في برلين أندريه ميلنيك انتقادات للمستشار الألماني أولاف شولتز بسبب رفض الأخير زيارة كييف، وقال إن "لعب دور الرجل الغاضب لا يبدو عمل رجل دولة".
سجال بين ألمانيا وأوكرانيا.. السفير الأوكراني ينتقد رفض شولتز زيارة كييف
السفير الأوكراني في برلين أندريه ميلنيك ينتقد رفض المستشار الألماني أولاف شولتز زيارة كييف / AA
3 مايو 2022

انتقد السفير الأوكراني في برلين أندريه ميلنيك الثلاثاء، رفض المستشار الألماني أولاف شولتز زيارة كييف.

وقال ميلنيك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن "لعب دور الرجل الغاضب لا يبدو عمل رجل دولة".

ووصف الهجوم الروسي على بلاده بأنه "حرب الإبادة الأكثر وحشية منذ الهجوم النازي على أوكرانيا"، حين شهدت كييف صيف 1941 إحدى أقوى المعارك خلال الحرب العالمية الثانية (1939- 1945) عندما حاولت ألمانيا غزو الاتحاد السوفيتي.

والاثنين الماضي، قال شولتز لشبكة "ZDF" التلفزيونية الألمانية، إنه لا يريد السفر إلى كييف في الوقت الحالي، لأن الجانب الأوكراني ألغى دعوة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لزيارة البلاد.

وكان من المخطط أن يجري شتاينماير زيارة إلى كييف منتصف أبريل/نيسان الماضي، لكن الجانب الأوكراني لم يدعه ضمن الوفد الذي ضم رؤساء بولندا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا.

واعتبر شولتز أن إلغاء أوكرانيا دعوة الرئيس الألماني الذي أعيد انتخابه للتو بأغلبية كبيرة، "لافتة النظر".

وأضاف أنه من غير الممكن أن تقول لدولة تقدم الكثير من المساعدات العسكرية والمالية والضمانات الأمنية التي تعتبر مهمة لمستقبل أوكرانيا، إنه "لا يجب على الرئيس أن يأتي".

وتعرّض الرئيس الألماني لانتقادات من كييف بسبب سياسته السابقة الداعمة لروسيا عندما كان وزيراً للخارجية.

وتستضيف ألمانيا قرابة 400 ألف لاجئ أوكراني، منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط الماضي. كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا مساعدات عسكرية ومالية تقدر بمليارات الدولارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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