سياسة
3 دقيقة قراءة
روسيا تتهم إسرائيل: أنتم تدعمون النازيين الجدد في أوكرانيا
قالت الخارجية الروسية إن إسرائيل تدعم "النازية الجديدة" في أوكرانيا. وتأتي هذه الاتهامات في سياق أزمة دبلوماسية بين البلدين، اندلعت بعد تصريحات لافروف الأحد زعم فيها بأن هتلر من أصول يهودية.
روسيا تتهم إسرائيل: أنتم تدعمون النازيين الجدد في أوكرانيا
اندلعت أزمة دبلوماسية بين روسيا وإسرائيل بعد تصريحات لوزير الخارجية الروسي، زعم فيها بأن هتلر من أصول يهودية. / AP
3 مايو 2022

اتهمت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل اليوم الثلاثاء بدعم "النازيين الجدد" في أوكرانيا ليتصاعد بذلك خلاف بدأ عندما زعم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أدولف هتلر من أصول يهودية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد "متعارضة مع التاريخ" و"تفسر بدرجة كبيرة سبب دعم الحكومة الإسرائيلية الحالية نظام النازيين الجدد في كييف".

وأضاف بيان الخارجية الروسية بأن "مناهضة السامية في الحياة اليومية وفي السياسة لم تتوقف بل على العكس يجري تغذيتها (في أوكرانيا)". مجدداً التأكيد على ما سبق وأشار إليه لافروف، بأن كون زيلينسكي من أصل يهودي لا يمنع أن يكون النازيون الجدد يحكمون أوكرانيا.

وفي ذات السياق كتب مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك على تويتر الثلاثاء، معلقاً: "بعد زعم الكرملين أن إسرائيل تدعم النازية، لدي سؤال واحد فقط. هل في العالم كله أي دولة غير نازية من وجهة نظر روسيا؟ باستثناء سوريا وروسيا البيضاء وإريتريا بالطبع".

وخلال مقابلته مع قناة ريته 4 الإيطالية، يوم الأحد، صرَّح لافروف بأنه: عندما يقولون: "أي نوع من النزعة النازية (تحاربها روسيا) إذا كنا يهوداً؟"، أعتقد أن هتلر أيضاً له أصول يهودية، لذا فهذا لا يعني شيئاً.

وردت إسرائيل على تصريحات وزير الخارجية الروسي الاثنين بأنها افتراء "لا يغتفر" ويقلل من شأن مآسي محارق النازي التي راح ضحيتها ستة ملايين من اليهود الأوروبيين وأقليات أخرى على يد ألمانيا النازية. وأعلن وزير خارجيتها يائير لابيد استدعاء السفير الروسي للتنديد بتلك التصريحات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "ننظر بخطورة إلى تصريحات لافروف، تلك تصريحات غير حقيقية ومحتواها مرفوض".

وأبدت إسرائيل دعمها لأوكرانيا بعد الهجوم الروسي في فبراير/ شباط. لكنها تجنبت في البدء انتقاد موسكو مباشرة ولم تطبق العقوبات الرسمية المفروضة على الأثرياء المحيطين بالرئيس الروسي إذ كانت تخشى تصدع العلاقات مع موسكو التي تتمتع بنفوذ في سوريا المجاورة.

لكن العلاقات توترت وزاد ذلك في الشهر الماضي بعدما اتهم لابيد روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us