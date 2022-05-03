أعلنت إمارة دبي الاثنين دخول سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة إلى ميتافيرس، وتأسيسها مقراً رسمياً في العالم الافتراضي "ذا ساند بوكس"، كـ "أول هيئة تنظيمية في العالم تدخل الميتافيرس"، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية في بيان لها.

وعلَّلت الوكالة هذه الخطوة بأنها تعكس "ثقة حكومة دبي بأن الأصول الافتراضية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي المستقبلي، وتؤكّد استعدادها لترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً للأصول الافتراضية في العالم".

ونقل البيان عن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قوله: "اليوم تكون أول سلطة حكومية في إمارة دبي في الميتافيرس لتدشن مرحلة جديدة في تقديم خدماتنا الحكومية والتنظيمية والرقابية لجمهور مفتوح وعابر للحدود عبر أدوات مستقبلية حديثة".

وأضاف الشيخ حمدان أن "سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تعمل على بناء قطاع اقتصادي جديد يخدم اقتصادنا الوطني ويسهم في توفير فرص استثمارية واقتصادية للمتعاملين عبر توفير حلول تنظيمية آمنة ومستدامة".

وتأسست سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في شهر مارس/آذار الماضي بموجب أول قانون لتنظيم الأصول الافتراضية في الإمارة.

وتهدف هذه السلطة إلى " الإسهام في جذب الاستثمارات والشّركات العاملة في مجال الأصول الافتراضيّة لتتّخذ من الإمارة مركزاً لأعمالها، وتوفير النُّظم اللازمة لحماية المستثمرين والمتعاملين في الأصول الافتراضيّة".

فيما يتكون ميتافيرس، الذي تصفه شركة "ميتا" وشركات أخرى بأنه مستقبل الإنترنت، من مجموعة من الأكوان المتوازية، يوصَل إليها بشكل أساسي من خلال منصات الواقع المعزز والافتراضي.

وارتفع الاهتمام بالميتافيرس منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد قرار "فيسبوك" جعل هذه الفكرة مشروعها الجديد، وذهبت المجموعة إلى أبعد من ذلك بتغيير اسم الشركة الأم إلى "ميتا".