سياسة
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الجيش البريطاني يحقق في اختراق أمني غريب بالقرب من قلعة الملكة.. ما القصة؟
أفادت صحيفة "ذا صن" بأن الجيش البريطاني أعلن فتح تحقيق بعد ورود أنباء عن أن رجلاً، كان يتظاهر بأنه قس، قضى ليلة في ثكنة مع جنود مكلفين بحماية الملكة إليزابيث بالقرب من مقر إقامتها بقلعة وندسور.
الجيش البريطاني يحقق في اختراق أمني غريب بالقرب من قلعة الملكة.. ما القصة؟
الجيش البريطاني يحقق في اختراق أمني غريب بالقرب من قلعة الملكة / TRT Español y agencias
3 مايو 2022

قال الجيش البريطاني الثلاثاء إنه فتح تحقيقاً بعد ورود أنباء عن أن رجلاً، كان يتظاهر بأنه قس، قضى ليلة في ثكنة مع جنود مكلفين بحماية الملكة إليزابيث بالقرب من مقر إقامتها بقلعة وندسور.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن المحتال سُمح له بالدخول إلى ثكنات حرس كولدستريم دون إظهار أي أوراق ثبوتية أو وثائق هوية، ثم تناول الطعام واحتسى الشراب وتبادل القصص مع الجنود.

وقالت الصحيفة إن الملكة لم تكن في وندسور خلال الواقعة التي حدثت يوم الأربعاء الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن "الجيش يأخذ هذا الخرق الأمني ​​على محمل الجد وسيجري التحقيق فيه بدقة على سبيل الأولوية.. هذا الحادث الآن جزء من تحقيق جارٍ، وبالتالي فإن المزيد من التعليق على هذا الأمر لن يكون مناسباً في الوقت الحالي".

وذكرت صحيفة "ذا صن" نقلاً عن مصدر إن الرجل زعم أنه قس وراح يروي "قصصاً طويلة" لكن الشكوك بدأت تحوم حول هويته عندما "بدأ الحديث عن عمله طيار اختبار لمقاعد القذف واستبدال بعض من أعضائه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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