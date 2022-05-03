سياسة
2 دقيقة قراءة
الناتو يعلن قائداً عسكرياً جديداً.. من الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي؟
أعلن حلف شمال الأطلسي تعيين قائد أعلى جديد لقواته في أوروبا، هو الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي.
الناتو يعلن قائداً عسكرياً جديداً.. من الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي؟
الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي / Others
3 مايو 2022

أعلن حلف شمال الأطلسي الثلاثاء تعيين الجنرال في الجيش الأمريكي كريستوفر كافولي قائداً أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، وسط تصاعد التوتر بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ووافق مجلس شمال الأطلسي على تعيينه وسيخلف الجنرال تود د. وولترز خلال حفل تسليم وتسلم هذا الصيف في المقر العام الكبير للقوات الحليفة في أوروبا قرب مونس في بلجيكا.

وحسبما ينص عليه النظام الداخلي للناتو، فعلى القائد العسكري للحلف أن يكون ضابطاً أمريكياً، فيما تتولى أوروبا تعين أمينه العام. ويشغل حالياً منصب الأمين العام النرويجي ينس ستولتنبرغ، الذي أعيد تعيينه بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويعد القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا أحد القادة الاستراتيجيين للحلف، إذ يتولى مسؤولية القيادة العامة للعمليات العسكرية للحلف، كما يقود التخطيط العسكري للعمليات.

كان الرئيس الأمريكي السابق دوايت دي أيزنهاور أول من تولى منصب القيادة العليا لقوات حلف الشمال الأطلسي حتى عام 1952.

من كريستوفر كافولي؟

وُلد كريستوف كافولي، خلال الحرب الباردة في مدينة فورتسبورغ بألمانيا الغربية، وهو ابن ضابط أمريكي إيطالي، ونشأ في قواعد عسكرية بسبب تنقل والده.

وتخرَّج الجنرال كافولي من جامعة برينستون الأمريكية، يجيد اللغة الروسية. ودخل الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1987، ويقود القوات الأمريكية في أوروبا وإفريقيا منذ العام 2020.

وخدم كافولي خلال حرب الخليج وعدة مرات في أفغانستان. كما قاد الجيش الأمريكي في أوروبا من يناير/كانون الثاني 2018 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020 قبل أن يتولى القيادة المشتركة لأوروبا وإفريقيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us