أعلن حلف شمال الأطلسي الثلاثاء تعيين الجنرال في الجيش الأمريكي كريستوفر كافولي قائداً أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، وسط تصاعد التوتر بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ووافق مجلس شمال الأطلسي على تعيينه وسيخلف الجنرال تود د. وولترز خلال حفل تسليم وتسلم هذا الصيف في المقر العام الكبير للقوات الحليفة في أوروبا قرب مونس في بلجيكا.

وحسبما ينص عليه النظام الداخلي للناتو، فعلى القائد العسكري للحلف أن يكون ضابطاً أمريكياً، فيما تتولى أوروبا تعين أمينه العام. ويشغل حالياً منصب الأمين العام النرويجي ينس ستولتنبرغ، الذي أعيد تعيينه بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويعد القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا أحد القادة الاستراتيجيين للحلف، إذ يتولى مسؤولية القيادة العامة للعمليات العسكرية للحلف، كما يقود التخطيط العسكري للعمليات.

كان الرئيس الأمريكي السابق دوايت دي أيزنهاور أول من تولى منصب القيادة العليا لقوات حلف الشمال الأطلسي حتى عام 1952.

من كريستوفر كافولي؟

وُلد كريستوف كافولي، خلال الحرب الباردة في مدينة فورتسبورغ بألمانيا الغربية، وهو ابن ضابط أمريكي إيطالي، ونشأ في قواعد عسكرية بسبب تنقل والده.

وتخرَّج الجنرال كافولي من جامعة برينستون الأمريكية، يجيد اللغة الروسية. ودخل الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1987، ويقود القوات الأمريكية في أوروبا وإفريقيا منذ العام 2020.

وخدم كافولي خلال حرب الخليج وعدة مرات في أفغانستان. كما قاد الجيش الأمريكي في أوروبا من يناير/كانون الثاني 2018 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020 قبل أن يتولى القيادة المشتركة لأوروبا وإفريقيا.