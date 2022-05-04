سياسة
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"نسب وبائية".. الصحة العالمية تدقّ ناقوس خطر السمنة في أوروبا
قالت منظمة الصحة العالمية إن أعداد الأشخاص الذين يعانون السمنة وزيادة الوزن في أوروبا بلغت ”نسباً وبائية”، مع ما يقرب من 60% من البالغين وثلث الأطفال في إحدى هذه الفئات.
"نسب وبائية".. الصحة العالمية تدقّ ناقوس خطر السمنة في أوروبا
أعداد الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن في أوروبا بلغت ”نسباً وبائية” / Reuters
4 مايو 2022

قالت منظمة الصحة العالمية إن أعداد الأشخاص الذين يعانون السمنة وزيادة الوزن في أوروبا بلغت ”نسباً وبائية”، مع ما يقرب من 60% من البالغين وثلث الأطفال في إحدى هذه الفئات.

وقال المكتب الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر الثلاثاء، إن انتشار السمنة بين البالغين أعلى في جميع أنحاء القارة من أي منطقة أخرى في العالم، باستثناء الأمريكتين.

وتابع التقرير: ”بشكل مثير للقلق، حدثت زيادات مستمرة في انتشار زيادة الوزن والسمنة بالمنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ولا دولة عضواً على الطريق الصحيح للوصول إلى هدف وقف ارتفاع السمنة بحلول عام 2025″.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن السمنة أو زيادة الوزن من الأسباب الرئيسية للوفاة في المنطقة، وهي مسؤولة عن أكثر من مليون حالة وفاة كل عام.

وحذّر العلماء منذ فترة طويلة من أن الوزن الثقيل يزيد بشدة خطرَ الإصابة بعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والسكري وما لا يقلّ عن 13 نوعاً من السرطان، كما أنه عامِل الخطر الرئيسي للإعاقة.

وكتب مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا الدكتور هانز كلوغ في التقرير: ”خلال جائحة كورونا شهدنا التأثير الحقيقي لوباء السمنة”.

وأشار إلى أن البدناء كانوا ”أكثر عرضة للمعاناة من نتائج حادَّة من طيف مرض كورونا، بما في ذلك دخول وحدة العناية المركزة والوفاة”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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