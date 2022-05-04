سياسة
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"أساء لنا جميعاً".. وزير بولندي ينتقد تصريحات البابا حول الحرب في أوكرانيا
أثارت تصريحات البابا فرانسيس حول الحرب في أوكرانيا، استياء مسؤولين غربيين، التي اعتبر فيها البابا أن الهجوم الروسي على أوكرانيا ردّ على "استفزاز" الناتو لها.
"أساء لنا جميعاً".. وزير بولندي ينتقد تصريحات البابا حول الحرب في أوكرانيا
وزير بولندي ينتقد تصريحات البابا حول الحرب في أوكرانيا / AFP
4 مايو 2022

انتقد وزير بولندي الأربعاء تصريحات البابا فرنسيس حول النزاع في أوكرانيا، إذ رأى في مقابلة مع صحيفة إيطالية أن من أسباب هذا النزاع "غضب" موسكو الذي "سهّله استفزاز حلف شمال الأطلسي على باب روسيا".

وجاءت تصريحات البابا في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية مساء الثلاثاء، قال فيها ردّاً على السؤال عن أسباب النزاع في أوكرانيا، إن "غضب" موسكو قد "سهّله استفزاز الحلف الأطلسي على باب روسيا"، على حد تعبيره.

وقال وزير التعليم البولندي بريميسلاف تشارنيك للتليفزيون العامّ: "بالتأكيد صُعق كثيرون عندما سمعوا ما قاله البابا".

وأضاف أنه إذا سمحت إدارة الفاتيكان بنشر هذه الملاحظات "حول استفزازات الحلف الأطلسي، وبعبارة أخرى عن الجناح الشرقي، وبالتالي بولندا، فإن البابا أراد ببساطة أن يقول ذلك".

وأضاف: "بذلك أساء إلينا نحن البولنديين".

وفي المقابلة نفسها قال البابا إنه مستعدّ للسفر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحاولة وقف القتال في أوكرانيا.

وأكّد أنه "أجرى اتصالاً هاتفياً" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "في اليوم الأول من الحرب"، موضحاً أنه " بعد 20 يوماً من اندلاع الحرب طلبت من الكاردينال بيترو بارولين"، المسؤول الثاني في الفاتيكان "أن يوجه إلى بوتين رسالة مفادها أنني على استعداد للذهاب إلى موسكو".

وأضاف: "لم نتلقّ بعدُ ردّاً، ولا نزال نصرّ على ذلك، ولو أنني أخشى أن لا يستطيع وأن لا يريد بوتين إجراء هذا اللقاء الآن".

واستبعد البابا فرنسيس زيارة كييف حالياً على الرغم من دعوات الأوكرانيين له إلى ذلك. وقال: "لن أذهب إلى كييف في الوقت الراهن، أشعر أنه ليس عليّ الذهاب".

وأوضح: "عليّ أن أذهب أولًا إلى موسكو، عليّ أن ألتقي بوتين أولًا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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