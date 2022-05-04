سياسة
2 دقيقة قراءة
احتجاجات في ألمانيا بسبب وفاة رجل على يد الشرطة.. ما القصة؟
أشعل مقتل رجل في أثناء توقيف الشرطة له، فتيل احتجاجات كبيرة في مدينتَي مانهايم وهايدلبرج الألمانيتين. ويتهم الناشطون الشرطة بالتورط في مقتل الرجل، فيما تنفي النقابات الأمنية ذلك في انتظار نتائج التحقيق.
احتجاجات في ألمانيا بسبب وفاة رجل على يد الشرطة.. ما القصة؟
مئات يحتجّون بعد وفاة رجل على يد الشرطة الألمانية / DPA
4 مايو 2022

تظاهر مئات الأشخاص مساء الثلاثاء في مدينتَي مانهايم وهايدلبرج الألمانيتين، بعدما توُفّي رجل على أيدي رجال الشرطة.

وطالب آخرون بإجراء تحقيق في سبب وفاة الرجل البالغ من العمر 47 عاماً، الذي كانت الشرطة وقفته الاثنين في وسط مانهايم جنوب غربيّ ألمانيا.

وأفاد كل من مكتب التحقيق الجنائي بولاية بادن-فورتمبيرغ، ومكتب المدعي العام في مانهايم، بأن الرجل رفض التعاون فأخضعه عناصر الشرطة.

وظهر في أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت في وقت لاحق أن شرطياً ضرب الرجل على رأسه.

وفقد الرجل وعيه فجأة، وأُجريَت له عملية إنعاش، لكنه توُفّي لاحقاً في المستشفى. ولم يتضح في بادئ الأمر سبب فقدان الرجل المفاجئ لوعيه، وأُجريَ مزيد من الفحوص للرجل.

وتولّى مكتب التحقيق الجنائي أمر التحقيق، خصوصاً في ما يتعلق بتصرفات رجلَي الشرطة في الحادثة.

وتوقفت الشرطة منذ ذلك الحين عن الإدلاء بأي تعليقات عن القضية.

من جهتها قالت نقابة العاملين في الشرطة الثلاثاء، إنه لم يتضح بعدُ سبب وفاة الرجل.

وأشارت النقابة إلى أنه على الرغم من عدم توافر معلومات ملموسة، فإن ردود الفعل على الإنترنت كانت مبالغاً فيها.

وقالت الشرطة إن 300 شخص خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على عنف الشرطة في مانهايم وهايدلبرج الثلاثاء.

وفي مانهايم وضع بعض الأشخاص الزهور في مكان وفاة الرجل، وكتب بعضهم “جريمة قتل الشرطة”.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن ما بين 100 و150 شخصاً تقريباً تجمعوا الاثنين في ميدان السوق بمانهايم، وحمل المحتجون لافتات تتهم الشرطة بارتكاب عنف بدوافع عنصرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us