قال إيلون ماسك إن موقع تويتر سيظل مجانياً للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوماً بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي.

ويسعى ماسك لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة.

وقال ماسك في تغريدة: "تويتر سيظلّ دائماً مجانياً للمستخدمين العاديين، لكن قد يطلب تكلفة طفيفة للاستخدام التجاري والحكومي".

وكان ماسك يتحدث منذ الشهر الماضي عن مجموعة تغييرات في تويتر.

وبعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، قال إنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة.

تويتر.. شركة عامة

في سياق متصل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيلون ماسك يخطط لجعل تويتر شركة عامة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من شرائه موقع التواصل الاجتماعي.

وقال تقرير الصحيفة إن ماسك أبلغ مستثمرين محتمَلين أنه يخطط لتنظيم طرح عامّ أوّليّ لإعادة تويتر إلى الأسواق العامة.

وأوردت رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ماسك أجرى محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء رفيعي المستوى بخصوص جلب مزيد من التمويل لصفقة استحواذه على تويتر التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار ليربط من ثروته بالصفقة حجماً أقلّ.