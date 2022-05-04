سياسة
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ساهم في تفكيك الاتحاد السوفييتي.. وفاة أول رئيس لبيلاروس
أعلنت وسائل إعلامية نقلاً عن أفراد من عائلته، وفاة أول رئيس لبيلاروس، ستانيسلاف شوشكيفيتش، الذي كان أحد المساهمين في تفكيك الاتحاد السوفييتي.
ساهم في تفكيك الاتحاد السوفييتي.. وفاة أول رئيس لبيلاروس
وفاة أول رئيس لبيلاروسيا ستانيسلاف شوشكيفيتش / Others
4 مايو 2022

توفي ستانيسلاف شوشكيفيتش الذي كان أول رئيس لبيلاروس المستقلة، وأحد المساهمين في تفكيك الاتحاد السوفييتي عام 1991، عن 87 عاماً بسبب مضاعفات كوفيد-19، كما أعلنت أرملته الأربعاء.

وقالت أرملته إيرينا لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إنه "رحل عن عالمنا في الثالث من مايو/أيار في الساعة 23:55". وأضافت: "نأمل أن تُنظَّم له جنازة دولة، لكن لم يتصل بنا أحد" حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام أنه توُفّي بعدما أضعفه كوفيد-19 بشدة منذ إصابته به في مارس/آذار الماضي. وقالت زوجته في أبريل/نيسان إنه في غرفة الإنعاش.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1991، وقّع رؤساء الجمهوريات السوفييتية روسيا وبيلاروس وأوكرانيا، بوريس يلتسين وستانيسلاف شوشكيفيتش وليونيد كرافتشوك، معاهدة تنظّم حلّ الاتحاد السوفييتي، مما أجبر آخر زعيم للاتحاد ميخائيل غورباتشوف على الاستقالة، مكرساً بذلك تفكُّكه.

لكن في 1994 أجبر النواب شوشكيفيتش على الرحيل بعدما اتهموه مع عدد من كبار المسؤولين الآخرين بالفساد، في تقرير صدر عن رئيس لجنة مكافحة الفساد البرلمانية ألكسندر لوكاشنكو.

وبعد بضعة أشهر فاز لوكاشنكو في انتخابات رئاسية على شوشكيفيتش ومرشحين آخرين، ولا يزال لوكاشنكو في السلطة بعد نحو ثلاثين عاماً.

وقاد ستانيسلاف شوشكيفيتش، حزباً ديموقراطياً اجتماعياً معارضاً حتى 2018، وفي 2012 بعد حركة احتجاجية أشار إلى أن النظام البيلاروسي منعه مغادرة البلاد.

وردّاً على حركة احتجاجية كبيرة ضد إعادة انتخابه في 2020، نظّم الرئيس لوكاشنكو حملة قمع طالت المعارضة ووسائل إعلام مستقلة ومنظمات غير حكومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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