جرفت مياه البحر 24 جثة لمهاجرين من بينهم أطفال ونساء إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية التونسية، حسبما أعلن مسؤول قضائي الأربعاء.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس مراد التركي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه في الفترة الممتدة بين 22 و30 أبريل/نيسان الفائت غرقت أربعة قوارب لمهاجرين انطلقوا من محافظة صفاقس مؤكداً مصرع 24 مهاجراً وإنقاذ 97 آخرين.

ولم يبين الناطق الرسمي باسم المحكمة عدد الأطفال والنساء الذين لقوا حتفهم خلال محاولة هجرة غير قانونية تجاه السواحل الإيطالية.

وأكد التركي أن المشارح استقبلت في الأشهر الأخيرة 92 جثة لمهاجرين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء من بينها أربعين جثة "متراصة على الأرض".

وأضاف المسؤول "لم يعد في المقبرة مكان للمهاجرين" في منطقة صفاقس.

وتواجه تونس التي تعتبر نقطة انطلاق لمهاجرين غير قانونيين نحو السواحل الأوروبية، منذ سنوات صعوبات في عمليات دفن جثث المهاجرين الذين يموتون غرقاً في عرض البحر.

وترفض غالبية البلديات التكفل بعمليات دفن الجثث.

ويصل تونس مئات من المهاجرين غالبيتهم من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء للانطلاق في مرحلة لاحقة في قوارب هجرة غير قانونية نحو السواحل الأوروبية.

ووصل أكثر من 123 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2021، مقارنة بنحو 95 ألفاً في العام السابق، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وفي عداد المفقودين أو من غرقوا في البحر المتوسط نحو ألفي مهاجر في العام نفسه مقارنة بـ1401مفقود عام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.