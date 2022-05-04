تصل تكلفة استخراج جواز السفر للمواطنين في عدد من الدول إلى مئات الدولارات، إذ تتراوح متوسط تكلفة الحصول على جواز السفر في أغلب دول العالم بين 100 و160 دولاراً، وفق شبكة CNN.

وتعتبر رسوم جواز السفر اللبناني من الأغلى على مستوى العالم، إذ تصل تكلفة استخراجه بالنسبة إلى اللبنانيين الذي يعيشون داخل البلاد، نحو مليون و200 ألف ليرة لبنانية أي حوالي 795 دولاراً، حسب بيانات المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

في المقابل، يدفع اللبنانيون الذين يجددون جوازاتهم في قنصليات بلادهم نحو 600 دولار.

وكذلك يعد جواز السفر السوري من الأغلى ثمناً في العالم، بالرغم من أنه يعد من أقل الجوازات قوة.

ووفق موقع وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يدفع السوريون المقيمون في الخارج 300 دولار للحصول على جواز سفر جديد ساري المفعول لست سنوات فقط.

ويمكن للمواطن السوري حمل جواز سفر ساري المفعول لمدة 10 سنوات، في حال دفع 600 دولار على الأقل.

أما المواطن الياباني فيمكنه الحصول على جواز السفر الياباني بتكلفة حوالي 16000 ين ياباني، أي حوالي 125 دولاراً. ويكلف الحصول على جواز سفر أمريكي للبالغين لأول مرة 165 دولاراً على الأقل، بينما تصل رسوم تجديده إلى 130 دولاراً.

ويكلف استخراج جواز السفر البريطاني عبر الإنترنت 75.50 جنيه إسترليني أي حوالي 95 دولاراً أو 90 يورو.

أما البريطانيين الذين يعيشون في الخارج فتكلفهم رسوم التجديد مبلغ 106 جنيهات إسترلينية (حوالي 135 دولاراً أو 125 يورو).

من جهة أخرى، تختلف عملية تجديد جوازات السفر في كوبا، وهي دولة يصعب على مواطنيها السفر إلى الخارج، عن عمليات تجديد جوازات السفر بالنسبة إلى الدول الأخرى. فوفقاً للحكومة الكوبية، يكلف استخراج جواز سفر جديد نحو 2500 بيزو كوبي أي حوالي 105 دولارات، ومدة صلاحيته 6 سنوات، ولكن يجب تجديده كل عامين حتى يظل سارياً.

وتكلف كل عملية تجديد للجواز الكوبي 500 بيزو إضافية، ما يعني أن تبلغ تكلفة حمل جواز سفر كوبي ساري المفعول لمدة 10 سنوات، حوالي 6500 بيزو أي حوالي 270 دولاراً.

أما جواز السفر السويسري فيكلف حوالي 145 فرنكاً سويسرياً، أي حوالي 150 دولاراً.