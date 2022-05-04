أعلنت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، رفعاً فورياً لأسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي".

وفي وقت سابق الأربعاء، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة مئوية ليصبح نطاقها 0.75-1%.

وقالت مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي السعودي)، في بيان، إنه رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 نقطة مئوية من 1.25 إلى 1.75%.

وأضاف المركزي السعودي، أنه رفع أيضاً معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بـ0.5 نقطة مئوية، من 0.75 إلى 1.25%.

وفي خطوة مماثلة، قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة نصف نقطة مئوية فوق سعر الأساس.

واتخذ مصرف البحرين المركزي خطوة مماثلة برفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 50 نقطة أساس، من 1.25% إلى 1.75%.

وذكر المصرف في بيان: أنه "جرى رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.00% إلى 1.50%، وسعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.75% إلى 2.50%".

من جهته، قرر مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بــ50 نقطة أساس ليصبح 1.50%.

كما رفع المركزي القطري، سعر فائدة الإقراض من المصرف بـ25 نقطة أساس ليصبح 2.75 في المئة، فيما رفع سعر إعادة الشراء بـ50 نقطة أساس ليصبح 1.75%.​

كما قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليرتفع بذلك من 1.75% إلى 2%، وذلك ابتداءً من الخميس.

ويتوقع على نطاق واسع أن تتخذ سلطنة عمان خطوة مماثلة برفع سعر الفائدة.

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.