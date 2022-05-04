سياسة
3 دقيقة قراءة
السويد تقول إنها تلقت ضمانات أمنية أمريكية إذا طلبت الانضمام لحلف الأطلسي
أعلنت السويد تلقيها ضمانات من الولايات المتحدة بأنها ستحصل على دعم في أثناء فترة تقديمها طلباً للانضمام إلى الناتو. وظلت السويد وفنلندا خارج الحلف في أثناء  الحرب الباردة، لكن الهجوم الروسي على أوكرانيا دفعهما إلى إعادة التفكير في سياساتهما الأمنية.
السويد تقول إنها تلقت ضمانات أمنية أمريكية إذا طلبت الانضمام لحلف الأطلسي
وزيرة خارجية السويد آن ليند تقول إن بلادها تلقت ضمانات من أمريكا بشلن عضويتها في الناتو / AP
4 مايو 2022

قالت وزيرة خارجية السويد آن ليند، في واشنطن الأربعاء إن بلادها تلقت ضمانات من الولايات المتحدة بأنها ستحصل على دعم أثناء فترة تقديمها طلباً للانضمام لحلف شمال الأطلسي وفحص الدول الأعضاء الثلاثين بالحلف للطلب.

وظلت السويد وجارتها فنلندا خارج حلف الأطلسي أثناء فترة الحرب الباردة، لكن ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، وهجومها على أوكرانيا دفع الدولتين إلى إعادة التفكير في سياساتهما الأمنية، مع تزايد احتمال حصولهما على عضوية الحلف.

ويشعر البلدان بالقلق من أنهما سيكونان عرضة للخطر خلال عملية فحص طلبات العضوية، والتي قد تستغرق زهاء عام إلى أن يوافق عليها جميع أعضاء الحلف.

وقالت ليند للتلفزيون السويدي من واشنطن بعد اجتماعها مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن: "بالطبع لن أخوض في أي تفاصيل، لكني أشعر بأني متأكدة جداً من أن لدينا الآن ضماناً أمريكياً".

لكنها استدركت قائلة: "مع ذلك، إنها ليست ضمانات أمنية ملموسة، هذه لا يمكنك الحصول عليها إلا إذا كنت عضواً كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي".

وأحجمت ليند عن كشف الضمانات التي حصلت عليها من بلينكن.

من جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء إن بلاده ستدعم السويد وفنلندا، إذا قررتا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقاء شولتس، مع رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، ونظيرتها السويدية ماجدالينا أندرسون، في قصر الضيافة الحكومي بميزيبيرغ، شمالي العاصمة برلين.

وقال شولتس: "إننا نتابع من كثب النقاش في كلا البلدين حول إمكانية الانضمام إلى حلفنا الدفاعي، الناتو".

وأضاف أنه من "الواضح جداً" إذا قررت هاتان الدولتان الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، "فيمكنهما الاعتماد على دعمنا".

وشدد أن جميع أعضاء حكومته اتفقوا على هذا الموقف خلال محادثاتهم مع القادة الفنلنديين والسويديين، معتبرا أن هذه "علامة مهمة".

والثلاثاء وصلت الزعيمتان إلى ألمانيا للمشاركة في اجتماع لحكومة البلاد يستمر يومين لمناقشة الوضع الأمني ​​في أوروبا.‎

وتستعد فنلندا والسويد، لدعم خطوات إضافية من طرف الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات تجارية أكثر صرامة وعقوبات أخرى على روسيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us