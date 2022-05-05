ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء، نقلاً عن مصادر لم تسمِّها في الاستخبارات الأمريكية، أن معلومات استخباراتية قدّمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني سمحت بقتل عدد من الجنرالات الروس بالقرب من الجبهة.

وقالت الصحيفة الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين كبار إن "عدداً كبيراً" من نحو 12 جنرالاً روسياً قتلتهم القوات الأوكرانية، استُهدفوا بمساعدة أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

ووصف مجلس الأمن القومي الأمريكي المعلومات بأن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا على قتل جنرالات روس بـ"غير المسؤولة".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، إن " الولايات المتحدة تقدّم معلومات استخباراتية عن ساحة المعركة لمساعدة الأوكرانيين على الدفاع عن بلادهم".

وأكدت واتسون: "لا نقدّم معلومات استخباراتية بهدف قتل جنرالات روس".

وكتبت "نيويورك تايمز" أن جهود الاستخبارات التي تبذلها واشنطن لمساعدة أوكرانيا من قُرب في المعارك "تركزت خصوصاً على تحديد الموقع وتفاصيل أخرى لمقارّ القيادة المتحركة للجيش الروسي التي تتنقّل باستمرار".

رسمياً، قال البنتاغون الاثنين إن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف أجرى زيارة استمرت "لأيام" الأسبوع الماضي على الجبهة في منطقة دونباس شرقيّ أوكرانيا، مما يوحيّ بأن كبار المسؤولين العسكريين الروس يقتربون من المعارك.

لكن البنتاغون لم يؤكّد شائعات تحدثت عن إصابة غيراسيموف بجروح.

وكان مستشار لوزير الداخلية الأوكراني صرح الأحد بأن عدداً من الضباط الروس أصيبوا في "انفجار" في إيزيوم شرقيّ أوكرانيا، موضحاً أن رئيس الأركان الروسي كان في الموقع. لكن مسؤولاً أوكرانياً آخر ذكر أن الجنرال الروسي لم يُصَبْ.

وأعلن الأوكرانيون مرات عدة أنهم قتلوا جنرالات روساً في الميدان منذ بدء الحرب.

وكانت بلدية مدينة نوفوروسيسك في جنوب روسيا أكدت مثلاً في بداية مارس/آذار أن الجنرال أندريه سوخوفيتسكي نائب قائد الجيش الحادي والأربعين، مات "كبطل" في أوكرانيا.

وتُضاف المساعدة الأمريكية لأوكرانيا في المعلومات الاستخباراتية التي لا تكشفها واشنطن، إلى مليارات الدولارات من المعدّات العسكرية التي سُلّمَت لجيش كييف، بما في ذلك أسلحة مضادة للدبابات والذخيرة، وفي الآونة الأخيرة قطع مدفعية ثقيلة ومروحيات وطائرات مسيَّرة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 25 أبريل/نيسان: "نريد أن نرى روسيا ضعيفة إلى درجة أنها لا تستطيع أن تفعل أموراً مثل غزو أوكرانيا".