سياسة
2 دقيقة قراءة
"الشيوخ" الأمريكي يستعدّ لمناقشة مشروعات قوانين تخصّ الصين وإيران
يستعدّ مجلس الشيوخ الأمريكي لبدء مناقشات تشريعية رسمية بخصوص مشروع قانون متعثّر منذ وقت طويل لتوفير دعم مالي قيمته 52 مليار دولار لتصنيع رقائق أشباه موصلات وزيادة قدرة الولايات المتحدة التنافسية مع الصين.
"الشيوخ" الأمريكي يستعدّ لمناقشة مشروعات قوانين تخصّ الصين وإيران
مجلس النواب الأمريكي / AA
5 مايو 2022

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لبدء مناقشات تشريعية رسمية بخصوص مشروع قانون متعثر منذ وقت طويل لتوفير دعم مالي قيمته 52 مليار دولار لتصنيع رقائق أشباه موصلات وزيادة قدرة الولايات المتحدة التنافسية مع الصين.

واستكمل مجلس الشيوخ التصويت على أكثر من 24 عريضة تشمل عدداً من الموضوعات، منها السياسة الأمريكية تجاه إيران.

وسيبدأ أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ مفاوضات رسمية لصياغة مشروع قانون يمكن تمريره في المجلسين. ويقول مساعدون في الكونغرس إن المحادثات قد تستغرق شهوراً.

وفي ظلّ سيطرة طفيفة للديمقراطيين على مجلسَي النواب والشيوخ، استغلّ الجمهوريون بعض الاقتراحات المطروحة لتقييم جهود الرئيس جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وحصلوا على دعم وموافقة من بعض الديمقراطيين.

وعارض الجمهوريون بالإجماع اتفاق 2015 النووي.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 62 صوتاً مقابل معارضة 33 لصالح اقتراح يسعى لمنع إدارة بايدن من رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية، وهي عقبة في طريق إحياء الاتفاق النووي.

كما صوتوا بأغلبية 86 صوتاً مقابل معارضة 12 على اقتراح يرى أن فرض عقوبات مرتبطة بالإرهاب على إيران ضروريّ للحدّ من التعاون بين بكين وطهران.

وقد تعقّد تلك الاقتراحات المفاوضات الهشة بخصوص الاتفاق النووي، وإن كان المسؤولون الغربيون فقدوا الأمل إلى حدّ كبير في إمكانية إحياء الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us