يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لبدء مناقشات تشريعية رسمية بخصوص مشروع قانون متعثر منذ وقت طويل لتوفير دعم مالي قيمته 52 مليار دولار لتصنيع رقائق أشباه موصلات وزيادة قدرة الولايات المتحدة التنافسية مع الصين.

واستكمل مجلس الشيوخ التصويت على أكثر من 24 عريضة تشمل عدداً من الموضوعات، منها السياسة الأمريكية تجاه إيران.

وسيبدأ أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ مفاوضات رسمية لصياغة مشروع قانون يمكن تمريره في المجلسين. ويقول مساعدون في الكونغرس إن المحادثات قد تستغرق شهوراً.

وفي ظلّ سيطرة طفيفة للديمقراطيين على مجلسَي النواب والشيوخ، استغلّ الجمهوريون بعض الاقتراحات المطروحة لتقييم جهود الرئيس جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وحصلوا على دعم وموافقة من بعض الديمقراطيين.

وعارض الجمهوريون بالإجماع اتفاق 2015 النووي.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 62 صوتاً مقابل معارضة 33 لصالح اقتراح يسعى لمنع إدارة بايدن من رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية، وهي عقبة في طريق إحياء الاتفاق النووي.

كما صوتوا بأغلبية 86 صوتاً مقابل معارضة 12 على اقتراح يرى أن فرض عقوبات مرتبطة بالإرهاب على إيران ضروريّ للحدّ من التعاون بين بكين وطهران.

وقد تعقّد تلك الاقتراحات المفاوضات الهشة بخصوص الاتفاق النووي، وإن كان المسؤولون الغربيون فقدوا الأمل إلى حدّ كبير في إمكانية إحياء الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في 2018.