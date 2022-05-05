عاد ملايين الأشخاص في بكين الخميس إلى العمل من بُعد، مع إغلاق عشرات محطات قطارات الأنفاق بعد عطلة وطنية باهتة بسبب القيود التي فُرضت للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وتواصل السلطات الصينية اتّباع سياسة "صفر كوفيد" للحدّ من انتشار الفيروس، التي تقضي بفرض إجراءات إغلاق وفحوص جماعية، فيما تكافح أكبر انتشار للوباء منذ أيامه الأولى.

وأغلقت أحياء بأكملها في العاصمة بسبب عدد قليل من الإصابات.

وأعلنت بكين تسجيل خمسين إصابة محلية بالفيروس الخميس غداة تأكيدها أن سكان تشاويانغ، الحي الأكثر اكتظاظاً في بكين الذي يضمّ 3,5 مليون نسمة، يجب أن يعملوا من منازلهم.

وطُلب إلى العاملين المضطرين إلى التوجه إلى مكاتبهم قيادة سياراتهم بأنفسهم وتجنُّب التجمعات.

كما شجّعَت السلطات سكان حي آخر في بكين هو تونغتشو على العمل من منازلهم، فيما بقيت عشرات محطات المترو في جميع أنحاء المدينة مغلقة.

وشوهد بعض الموظفين يعودون إلى مبانيهم الخميس في تشاويانغ ويعرضون وثائقهم الصحية التي تسمح بدخول الأماكن.

وتتخذ بكين إجراءاتها بحذر بعد الإغلاق الطويل الذي شهدته شنغهاي، أكبر مدينة في الصين، وأدى إلى نقص الغذاء وحالة من الغضب العامّ.

وسجّلَت شنغهاي، بؤرة الانتشار الأخير للوباء، أكثر من 4600 إصابة معظمها بلا أعراض الخميس.

وجاءت هذه الإجراءات بعد عطلة هادئة على غير العادة بمناسبة عيد العمال، إذ منعت سلطات العاصمة تناول الطعام في المطاعم وأغلقت الصالات الرياضية.

وتراجعت عائدات السياحة المحلية على مدى خمسة أيام أكثر من 40 بالمئة عن معدلها العام الماضي، حسب أرقام رسمية.