حذر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني الذي ضرب موعداً معه في نهائي دوري أبطال أوروبا أواخر الشهر الحالي، بأن بين الفريقين "تصفية حساب"، في إشارة إلى إصابته في نهائي عام 2018 بين الفريقين الذي تُوّج به الفريق الملكي بنتيجة 3-1.

وقلب ريال مدريد الأربعاء تخلُّفه بشكل دراماتيكي أمام مانشستر سيتي صفر-1 حتى الدقيقة الأخيرة، إلى فوز 2-1 في الوقت الأصلي ثم 3-1 في الوقت الإضافي، ليضرب موعداً مع ليفربول في مباراة ثأرية.

وبعد المباراة مباشرة غرّد صلاح على تويتر بقوله: "لدينا حساب يجب تصفيته".

وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في النهائي بعد مرة أولى عام 1981 عندما فاز الفريق الإنجليزي بهدف وحيد لآلان كينيدي. وللمفارقة، كانت تلك المباراة النهائية الأخيرة التي خسرها ريال مدريد في دوري الأبطال (بصيغتها السابقة والحالية)، إذ بلغ النهائي بعدها سبع مرات أعوام 1998 و2000 و2002 ومن 2014 إلى 2016 ثم 2018، وفاز بها جميعها.

وكان صلاح كشف بعد تأهل ليفربول الإنكليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال الإسباني للمرة العاشرة في تاريخه، انه يرغب بمواجهة ريال مدريد في النهائي لتعويض خسارة نسخة 2018 أمام الفريق الملكي عندما تعرّض لاصابة قوية في كتفه وقال لقناة "بي تي" البريطانية "لاننا خسرنا النهائي. أود مواجهتهم مجدداً وآمل في التغلب عليهم".

وكان صلاح (29 عاماً) قد تعرّض لاصابة في نهائي 2018 عندما اسقطه مدافع ريال سيرخيو راموس أرضاً، ما حرمه اكمال المباراة التي خسرها ليفربول 1-3 وبالتالي خوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بشكل طبيعي.

وأصبح ليفربول أقرب إلى تحقيق رباعية تاريخية لنادٍ انكليزي، بعد تتويجه بكأس الرابطة، بلوغه نهائي الكأس أمام تشيلسي، نهائي دوري الأبطال، وابتعاده بفارق نقطة يتيمة عن مانشستر سيتي في صدارة الدوري الانكليزي قبل أربع جولات على النهاية.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على ستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس في 28 الحالي.