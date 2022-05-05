سياسة
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شركة ضرائب أمريكية تعوض مستخدميها بنحو 141 مليون دولار.. ما السبب؟
بعد أن أثبتت التقارير أن شركة "إنتويت" قد ضللت عملاءها بإعلانات تزعم تقديم خدمات ضريبية مجانية طيلة سنوات، فُرض على الشركة تعويض المتضررين ودفع نحو 141 مليون دولار.
شركة ضرائب أمريكية تعوض مستخدميها بنحو 141 مليون دولار.. ما السبب؟
"تيربو تاكس" / AP
5 مايو 2022

أعلنت المدعية العامة في ولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، الأربعاء، أن شركة "إنتويت" مالكة تطبيق "تيربو تاكس" ستدفع 141 مليون دولار لجميع عملائها في الولايات المتحدة الذين ضللتهم بإعلانات تزعم تقديم خدمات ضريبية مجانية.

وبموجب شروط التسوية التي وقّعها مدعون عامون لجميع الولايات الأمريكية، ستوقِف الشركة الإعلانات التي تقول إنها تقدم الخدمات الضريبيبة مجاناً، وستدفع تعويضاً لنحو 4.4 مليون شخص من دافعي الضرائب.

وقالت جيمس إن التحقيق بشأن الشركة بدأ في 2019 بعدما أثبت تقرير لموقع "بروبابليكا" أن الشركة تستخدم تكتيكات مخادعة لتوجيه ذوي الدخل المنخفض من دافعي الضرائب بعيداً عن الخدمات المجانية المدعومة فيدرالياً، تجاه منتجات تجارية بدلاً من ذلك.

وأشارت إلى أنه لسنوات ضللت "إنتويت" الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع لتحقيق الربح، وكل ولاية وجدت أن الشركة مسؤولة عن الاحتيال على ملايين من دافعي الضرائب، ولهذا "نعمل على إعادة ملايين الدولارات إلى جيوب الأمريكيين المتأثرين".

وأضافت جيمس أن هذه القضية بمثابة تذكير للشركات الكبيرة والصغيرة بأن الانخراط في الحيل التسويقية الخادعة غير قانوني.

وبموجب الاتفاقية ستعوض الشركة مستخدمي تيربو تاكس للسنوات الضريبية لسنوات 2016 – 2018، والذين تُظهر ملفاتهم الضريبية أنهم كانوا مؤهلين للحصول على النسخة المجانية.

وقالت جيمس من المتوقع أن يتلقى المستخدمون دفعات مباشرة تقارب 30 دولاراً عن كل عام، إذ سيتلقون شيكاتهم عن طريق البريد.

وقالت "إنتويت" عبر مدونتها "إنها بموجب الاتفاقية تؤكد عدم ارتكابها لأي مخالفات، ولكنها توافق على دفع 141 مليون دولار، لتجاوز هذه القضية، وتعهدت ببعض الالتزامات في ما يتعلق بممارساتها الإعلانية".

وحتى العام الماضي، تقول "إنتويت" إنها أتاحت نسختين مجانيتين من تطبيقها "تيربو تاكس" للخدمات الضريبية أحدهما لدافعي الضرائب الذين يكسبون أقل من 34 ألف دولار والعاملين في الجيش، ولكنها انسحبت من تقديم هذه النسخ في يوليو/تموز 2021، مشيرة إلى أنها يمكنها توفير مزيد من المزايا من دون قيود النسخة المجانية.

وكانت الشركة توفر نسخة خاصة مجانية للشركات التي لديها عوائد بسيطة.

وكشف تقرير "بروبابليكا" أن المسؤولين التنفيذيين في الشركة كانوا على علم بخداع العملاء من خلال الخدمات المجانية المزعومة، والتي لم تكن مجانية للجميع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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