سياسة
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بماذا علّق بيل غيتس على استحواذ إيلون ماسك على شركة تويتر؟
اعتبر بيل غيتس أن استحواذ إيلون ماسك على شركة تويتر، وتلميحه المستمر لمجموعة من التعديلات على قواعد نشر المحتوى على المنصة، سيزيد الأمر سوءاً، وسيفتح الباب لنشر المعلومات المضللة.
بماذا علّق بيل غيتس على استحواذ إيلون ماسك على شركة تويتر؟
بيل غايتس: استحواذ ماسك على تويتر سيجعل الأمور أسوأ في المنصة / AP
5 مايو 2022

قال الملياردير الأمريكي بيل غيتس، الأربعاء، إنه من غير الواضح ما إذا كانت عملية استحواذ منافسه إيلون ماسك على "تويتر"، من خلال صفقة تبلغ 44 مليار دولار، ستؤدي إلى تغيير إيجابي.

واعتبر في المقابل أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل التطبيق عندما يتعلق الأمر بالمعلومات المضللة.

وقال غيتس: "يمكنه في الواقع أن يزيد الأمر سوءاً.. هذا ليس سجله الحافل، سجله الحافل مع تسلا وسبيس إكس مذهل للغاية من خلال تكوين فريق رائع من المهندسين وأخذ الأشخاص الذين عملوا في تلك المجالات وإظهارهم حقاً".

وأضاف غيتس: "أشك في أن هذا سيحدث هذه المرة، لكن يجب أن يكون لدينا عقل متفتح وألا نقلل من شأن إيلون.. ما هدفه؟ يتحدث عن حرية التعبير، كيف يشعر حيال من يقول إن "اللقاحات تقتل الناس؟" أو "بيل غيتس يتتبع الناس" هل هذا أحد الأشياء التي يعتقد أنه يجب نشرها؟"

وقد تعهد ماسك بتغيير سياسات الإشراف الصارمة على المحتوى المطبقة في ظل القيادة الحالية لـ"تويتر" لإعادة تأكيد حرية التعبير في المنصة، حسب رأيه.

وأشار منتقدو الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إلى وجوده على "تويتر" الذي غالباً ما يتسم بالمواجهة كدليل على أنه سيسمح بتداول المزيد من المحتوى المسيء والضار.

وكان غيتس قد عبر سابقاً عن "استغرابه" بشأن نظريات المؤامرة عنه والتي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال جائحة كورونا.

وكان ماسك وغيتس على خلاف مع بعضهما حتى الشهر الماضي.

وكشف تبادل رسائل نصية ظهر حديثاً بين المليارديرين في مجال التكنولوجيا أن ماسك هاجم غيتس بسبب صفقة بيع أسهم بقيمة 500 مليون دولار في "تسلا"، وراهن على أن السهم سينخفض.

وكتب ماسك: "آسف، لكن لا يمكنني أن آخذ عملك الخيري على محمل الجد بشأن تغير المناخ عندما يكون لديك نظرة قصيرة المدى ضد تسلا، الشركة التي تبذل قصارى جهدها لحل مشكلة تغير المناخ".

ولاحقاً، سخر ماسك من غيتس في تغريدة قارن فيها صورة المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت برمز تعبيري يصور رجلاً حاملاً.

وعندما سُئل عن التغريدات، قلل غيتس من شأن الخلاف وأخبر مضيف الحدث أنه "لا يزعجه".

وأضاف: "لا أعتقد أن ما إذا كان المرء يستثمر قصيراً أم طويلاً في تسلا هو بيان حول جديته بشأن تغير المناخ".

وتابع: "أضع مليارات الدولارات في ابتكارات تغير المناخ".

وأوضح غيتس: "إنني أحيي دور تسلا في المساعدة في مواجهة تغير المناخ.. وليس لدي شيء سوى الأشياء الإيجابية لأقولها عن إيلون. إذا جعل تويتر أسوأ، حسناً، سأتحدث عن ذلك، لكنني لن أفترض أن هذا ما سيحدث".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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