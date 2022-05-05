سياسة
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صلاة الضحى لخمس ساعات.. كيف غيّر فلسطينيون مسار اقتحام مستوطنين للأقصى؟
أدى فلسطينيون اليوم الخميس صلاة الضحى طيلة خمس ساعات في باحات المسجد الأقصى، لاعتراض المستوطنين الذين بدؤوا في اقتحام المسجد، تحت حماية أمنية مشددة.
صلاة الضحى لخمس ساعات.. كيف غيّر فلسطينيون مسار اقتحام مستوطنين للأقصى؟
صلاة الضحى بالمسجد الأقصى صباح الخميس / AFP
5 مايو 2022

على مدى أكثر من 5 ساعات متواصلة، أدى عشرات الفلسطينيين صلاة الضحى، قُبالة المصلى القبلي المسقوف، بالمسجد الأقصى، ما أدى إلى تغيير مسار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد.

وبدأت الصلاة بمشاركة المئات من الفلسطينيين، ولكنها تواصلت لساعات، رغم انخفاض أعداد المشاركين فيها، والذين تناوبوا على إمامتها.

وأقيمت الصلاة قُبالة المصلى القبلي المسقوف، وهو المسار الذي يمر المستوطنون الإسرائيليون من خلاله للوصول إلى الناحية الشرقية من المسجد، أثناء اقتحاماتهم.

واضطرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إلى تغيير مسار اقتحامات المستوطنين، مسافة تصل إلى عشرات الأمتار، بسبب إقامة الصلاة، قبالة المصلى القبلي.

وتعمّد أئمة الصلاة، الابتهال خلال الركعة الثانية، مع ترديد دعاء "آمين"، بصوت مرتفع.

وبكى أحد أئمة الصلاة بحرقة، وأبكى المصلين معه، وهو يبتهل إلى الله أن "يحمي المسجد الأقصى من اقتحامات المستوطنين و المخططات التي تستهدف المسجد".

و"الضحى"، هي من صلاة النوافل المُستحبة، لكنها غير واجبة على المسلمين، ووقتها ما بعد شروق الشمس، وحتى قبيل صلاة الظهر.

وكانت الصلاة قد بدأت قبل اقتحامات العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى، توطئة لاقتحام مستوطنين إسرائيليين.

ولكنّ وصول عناصر شرطة الاحتلال إلى مسافة أمتار قليلة من مكان الصلاة، لم يمنع المصلين من مواصلتها، دون انقطاع.

وانتشرت عناصر الشرطة في محيط مكان الصلاة، ولكنهم لم يعترضوها.

وتواصلت الصلاة، بخشوع، رغم الأحداث في محيطها، بما في ذلك مطاردة العشرات من عناصر الشرطة لفلسطينيين في ساحات المسجد.

ويقع أمام المنطقة التي جرى أداء صلاة الضحى فيها، المُصلى القبلي المسقوف الذي لجأ إليه العشرات من المصلين بعد اعتداء عناصر من الشرطة الإسرائيلية عليهم في ساحات المسجد.

وأطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع على المصلين في داخل المصلى القبلي بعد إغلاق أبوابه بالسلاسل الحديدية.

وكان مُصلون في داخل المصلى القبلي قد طرقوا بقوة على الأبواب الخشبية الضخمة للمصلى للتعبير عن احتجاجهم على الاقتحامات.

وقال مصلون، إن رائحة الغاز المسيل للدموع كانت تفوح في المكان، غير أن ذلك لم يوقف صلاة الضُحى.

وتواصلت الصلاة د ون انقطاع، طوال فترة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى التي استمرت أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فقد اقتحم المسجد، الخميس، 599 مستوطناً.

ولم يسبق للفلسطينيين، أن لجؤوا إلى صلاة الضحى المتواصلة، للاحتجاج على الاقتحامات الإسرائيلية.

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية، قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل الذي يصادف الخميس.

وأعلنت هذه الجماعات، اعتزامها رفع العلم الإسرائيلي، وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي خلال الاقتحامات.

وبدورها، فقد دعت فعاليات وطنية ودينية فلسطينية، إلى "شد الرحال إلى المسجد الأقصى"، لـ"حمايته من المستوطنين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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