سياسة
2 دقيقة قراءة
هيئة البث الإسرائيلية تدّعي اختراق حسابها بتويتر لترويج مسلسل "طهران"
ادعت هيئة البث الإسرائيلي، أن التغريدات التي نُشرت اليوم على حسابها بتويتر، وساد الاعتقاد بأنها لقراصنة إيرانيين تمكنوا من اختراقها، تندرج في إطار الحملة الترويجية للموسم الجديد من مسلسل طهران.
هيئة البث الإسرائيلية تدّعي اختراق حسابها بتويتر لترويج مسلسل "طهران"
هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اختارت ترويج موسم جديد من مسلسل "طهران"، من خلال الادعاء بحدوث اختراق لحسابها على "تويتر" / AA
5 مايو 2022

اختارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية المعروفة باسم "كان"، الخميس، ترويج موسم جديد من مسلسل "طهران"، من خلال الادعاء بحدوث اختراق لحسابها على "تويتر" من قبل قراصنة إيرانيين.

وساد الاعتقاد بأن إيرانيين اخترقوا بالفعل أحد حسابات هيئة البث "كان"، على تويتر، ونشروا تغريدات وأعلاماً إيرانية، بعد أن غيّروا تعريف الهيئة إلى "كان- العدو الصهيوني" باللغة العبرية.

ولكن صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، قالت: "استعداداً للموسم الجديد من مسلسل طهران، الحائز على جائزة إيمي، بدأت هيئة البث (كان) حملة ترويجية أظهرت وكأن إيرانيين قد اخترقوا حساب الهيئة في تويتر، وغردوا عليه".

وجرى نشر صورة للمغنية الإسرائيلية من أصول إيرانية، ريتا، ومن خلفها كلمة "خائنة"، باللغة الإنجليزية.

وكتب المخترقون باللغتين العبرية والإيرانية: "بالأمس، نسيت المطربة الخائنة أرضنا المقدسة، وأشعلت الشعلة من أجل الصهاينة"، في إشارة الى إشعال شخصيات إسرائيلية بارزة، بينها ريتا، شعلة الاحتفالات بعيد تأسيس إسرائيل، مساء الأربعاء.

وفي إشارة إلى عزم هيئة "كان" بث مسلسل "طهران"، جاء في إحدى التغريدات "الليلة (الخميس) يبث المسلسل الذي يهاجم مدينتنا طهران. لن يكون لديكم طريق هروب".

وتابعت: "قناة العدو الصهيوني لا تستطيع، الليلة، بث المسلسل الذي يحتقر عاصمتنا طهران وأرضنا المقدسة!، اليوم ندمر شركة الكهرباء الخاصة بكم!".

كما جرى نشر صورة إعلان ترويجي لمسلسل "طهران"، وعليه إشارة (*) وأسفلها في موعد البث عبارة: "لن يتم أبداً" باللغة الإنجليزية.

ولإضفاء جدية على الاختراق المزعوم، جرى نشر صورة علم إيران في عدد من التغريدات.

واستمرت "الحملة" الترويجية لمدة تزيد عن 3 ساعات، قبل إعادة الحساب إلى ما كان عليه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us