اختارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية المعروفة باسم "كان"، الخميس، ترويج موسم جديد من مسلسل "طهران"، من خلال الادعاء بحدوث اختراق لحسابها على "تويتر" من قبل قراصنة إيرانيين.

وساد الاعتقاد بأن إيرانيين اخترقوا بالفعل أحد حسابات هيئة البث "كان"، على تويتر، ونشروا تغريدات وأعلاماً إيرانية، بعد أن غيّروا تعريف الهيئة إلى "كان- العدو الصهيوني" باللغة العبرية.

ولكن صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، قالت: "استعداداً للموسم الجديد من مسلسل طهران، الحائز على جائزة إيمي، بدأت هيئة البث (كان) حملة ترويجية أظهرت وكأن إيرانيين قد اخترقوا حساب الهيئة في تويتر، وغردوا عليه".

وجرى نشر صورة للمغنية الإسرائيلية من أصول إيرانية، ريتا، ومن خلفها كلمة "خائنة"، باللغة الإنجليزية.

وكتب المخترقون باللغتين العبرية والإيرانية: "بالأمس، نسيت المطربة الخائنة أرضنا المقدسة، وأشعلت الشعلة من أجل الصهاينة"، في إشارة الى إشعال شخصيات إسرائيلية بارزة، بينها ريتا، شعلة الاحتفالات بعيد تأسيس إسرائيل، مساء الأربعاء.

وفي إشارة إلى عزم هيئة "كان" بث مسلسل "طهران"، جاء في إحدى التغريدات "الليلة (الخميس) يبث المسلسل الذي يهاجم مدينتنا طهران. لن يكون لديكم طريق هروب".

وتابعت: "قناة العدو الصهيوني لا تستطيع، الليلة، بث المسلسل الذي يحتقر عاصمتنا طهران وأرضنا المقدسة!، اليوم ندمر شركة الكهرباء الخاصة بكم!".

كما جرى نشر صورة إعلان ترويجي لمسلسل "طهران"، وعليه إشارة (*) وأسفلها في موعد البث عبارة: "لن يتم أبداً" باللغة الإنجليزية.

ولإضفاء جدية على الاختراق المزعوم، جرى نشر صورة علم إيران في عدد من التغريدات.

واستمرت "الحملة" الترويجية لمدة تزيد عن 3 ساعات، قبل إعادة الحساب إلى ما كان عليه.