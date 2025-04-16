وقالت ريتفيلد: "إذا لم نعالج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، فإن خطر وفاتهم مرتفع للغاية... لا يجب أن يموت أي طفل بسبب سوء التغذية".

وشددت على أنه "إذا لم نحارب الجوع، سيموت الناس من الجوع. وإذا لم يتلقوا الرعاية الطبية، فإن خطر الوفاة مرتفع. إنهم لا يتلقون الرعاية الطبية، لذا يموتون".

تأتي هذه التحذيرات بعد إلغاء عقود المساعدات الخارجية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما في ذلك تلك الموجهة إلى أفغانستان، حيث يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ودفع انقطاع التمويل المفاجئ، منظمة "أكشن أغينست هانغر" الإغاثية، إلى وقف جميع الأنشطة الممولة من الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي، لكنها استمرت في تقديم بعض الخدمات الأساسية في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد والعاصمة كابول من ميزانيتها الخاصة، وهو ما توقف بدوره هذا الشهر.

وأصبحت وحدتها المتخصصة في علاج سوء التغذية الحاد في كابول الآن فارغة وستُغلق هذا الأسبوع. كما جرى إنهاء عقود الموظفين بسبب انقطاع التمويل الأمريكي.