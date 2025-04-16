سياسة
1 دقيقة قراءة
مسؤولة إغاثية: أطفال أفغانستان على حافة الموت جوعاً بعد قطع التمويل الأمريكي
حذرت مديرة منظمة "أكشن أغينست هانغر" في أفغانستان، كوبي ريتفيلد أمس الثلاثاء، من خطر موت الأطفال الأفغان جوعاً بعد قطع التمويل الأمريكي عن الوكالة الإغاثية.
مسؤولة إغاثية: أطفال أفغانستان على حافة الموت جوعاً بعد قطع التمويل الأمريكي
ترمب يقطع التمويل عن المنظمات الإغاثية في أفغانستان / AP
16 أبريل 2025

وقالت ريتفيلد: "إذا لم نعالج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، فإن خطر وفاتهم مرتفع للغاية... لا يجب أن يموت أي طفل بسبب سوء التغذية".

وشددت على أنه "إذا لم نحارب الجوع، سيموت الناس من الجوع. وإذا لم يتلقوا الرعاية الطبية، فإن خطر الوفاة مرتفع. إنهم لا يتلقون الرعاية الطبية، لذا يموتون".

تأتي هذه التحذيرات بعد إلغاء عقود المساعدات الخارجية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما في ذلك تلك الموجهة إلى أفغانستان، حيث يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ودفع انقطاع التمويل المفاجئ، منظمة "أكشن أغينست هانغر" الإغاثية، إلى وقف جميع الأنشطة الممولة من الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي، لكنها استمرت في تقديم بعض الخدمات الأساسية في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد والعاصمة كابول من ميزانيتها الخاصة، وهو ما توقف بدوره هذا الشهر.

وأصبحت وحدتها المتخصصة في علاج سوء التغذية الحاد في كابول الآن فارغة وستُغلق هذا الأسبوع. كما جرى إنهاء عقود الموظفين بسبب انقطاع التمويل الأمريكي.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us