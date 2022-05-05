أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على كسب الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد، فيما نفى الكرملين اقتحام القوات الروسية لمصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو بالإنكليزية نشرها على حسابه في تويتر: "بنقرة واحد يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنّا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا"، معلناً عن منصة "يونايتد 24"، من أجل جمع التبرعات المالية لمساعدة بلاده في الحرب.

وأكد زيلينسكي أن "جميع المبالغ ستُحوّل إلى بنك أوكرانيا الوطني وتُرصد للوزارات المعنية"، مشيراً إلى أن حكومته ستحدّث المعلومات "كل 24 ساعة" حول كيفية استخدام الأموال.

ودعا زيلينسكي المواطنين العاديين في أنحاء العالم لمساعدة كييف على دحر موسكو، مضيفاً بالقول: "معاً فقط لدينا القدرة على وقف الحرب وإعادة بناء ما هدمته روسيا".

الكرملين ينفي اقتحام مصنع آزوفستال

على صعيد آخر، نفى الكرملين اقتحام القوات الروسية مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا حيث يتحصّن مقاتلون ومدنيون أوكرانيون، وقال إن ممرات إنسانية تعمل هناك، الخميس.

ورداً على سؤال عما قاله مسؤول أوكراني كبير إن القوات الروسية اقتحمت المجمع الذي يضمّ المصنع، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، إلى أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين سابقاً بعدم اقتحام المصنع.

"معلومات الغرب الاستخباراتية لن تعرقلنا"

وفي السياق، قال بيسكوف: "جيشنا يدرك جيداً أن الولايات المتحدة وبريطانيا وحلف الأطلسي ككل ينقلون باستمرار معلومات استخباراتية ومؤشرات أخرى إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف أن هذا إلى جانب توريد الأسلحة الغربية "لا يساعد في سرعة استكمال العملية (الروسية) ولكن في نفس الوقت لن يعرقل تحقيق الأهداف المحددة".

ولدى سؤاله عن الإجراءات التي قد تتخذها روسيا رداً على ذلك قال بيسكوف: "بالطبع يقوم الجيش الروسي بكل ما هو ضروري في هذا الشأن".

وتتهم روسيا الغرب بشن حرب بالوكالة ضدها من خلال تسليح أوكرانيا. في غضون ذلك، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن واشنطن قدّمت معلومات استخباراتية مهمة ساعدت القوات الأوكرانية في قتل جنرالات روس من خلال تحديد موقع المقار العسكرية الروسية المتنقلة.