سياسة
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بماذا علّق الوليد بن طلال على استحواذ إيلون ماسك على تويتر؟
قال الملياردير السعودي الوليد بن طلال، إنه يعتقد أن الملياردير إيلون ماسك سيكون قائداً ممتازاً وسيعظم الإمكانيات الكبيرة لشركة تويتر. كما أكد على أنه سيحتفظ بحصته البالغة 1.9 مليار دولار في تويتر.
بماذا علّق الوليد بن طلال على استحواذ إيلون ماسك على تويتر؟
ابن طلال قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر أنه سيحتفظ بحصته البالغة 1.9 مليار دولار  / AFP
5 مايو 2022

قال الملياردير السعودي الوليد بن طلال، أحد مالكي موقع "تويتر"، إنه يعتقد أن الملياردير إيلون ماسك سيكون قائداً ممتازاً وسيعظم الإمكانيات الكبيرة لشركة تويتر.

وذكر ابن طلال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" الخميس أنه سيحتفظ بحصته البالغة 1.9 مليار دولار في تويتر، والانضمام إلى رحلتها "المثيرة" على حد وصفه.

كان الملياردير السعودي الذي يرأس شركة المملكة القابضة، وهي من كبار ملاك "تويتر"، قد عارض القيمة المعروضة لشراء "تويتر"، وقال عبر حسابه "إن العرض ليس قريباً من القيمة الجوهرية لشركة تويتر".

فيما رد "ماسك" عليه بسؤاله عن حجم ملكيته المباشرة وغير المباشرة في الشركة.

وفي 2015 ذكر الأمير السعودي أن شركته المملكة القابضة، رفعت حصتها إلى 5.2% وقيمتها مليار دولار حينها.

كان "ماسك"، أغنى رجل في العالم، قد توصل في 25 أبريل/نيسان الماضي إلى اتفاق للاستحواذ على تويتر في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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