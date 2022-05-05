أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي، الخميس، أن الدول الأوروبية تعهدت بتقديم 6.5 مليارات دولار لأوكرانيا خلال مؤتمر المانحين في وارسو.

وقال مورافيكي في كلمة خلال المؤتمر الذي تشارك في رئاسته بولندا والسويد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة: "الدول الأوروبية قدّمت تعهدات بقيمة 6.5 مليارات دولار خلال المؤتمر الدولي للمانحين لمساعدة الأوكرانيين".

بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "فرنسا ستزيد إجمالي مساعداتها لكييف إلى 2 مليار دولار بعدما تعهدت سابقا بـ1.7 مليار، أي بمقدار 300 مليون دولار إضافية".

وأكد ماكرون في كلمة مصورة نشرتها صفحة الإليزيه أن هذه المساهمة الجديدة "لا تتعلق بالجانب العسكري"، وأردف: "من واجبنا الجماعي تقديم مساعدة فورية ودعم اقتصادي ضخم لأوكرانيا".

من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في كلمة مصورة نشرها المجلس الأوروبي عبر موقعه الإلكتروني مخاطبا الأوكرانيين: "نحن معكم، لستم وحدكم".

وفي مبادرة خاصة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر فيديو مصور نشره على تويتر إطلاق "منصة تمويل جماعي عبر الإنترنت لمساعدة كييف على الفوز في الحرب ضد روسيا وإعادة بناء البنية التحتية للبلاد".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.​​​​​​​