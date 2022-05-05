سياسة
2 دقيقة قراءة
مؤتمر مانحين.. الدول الأوروبية تتعهد بمنح أوكرانيا 6.5 مليارات دولار
تعهدت الدول الأوروبية بتقديم 6.5 مليارات دولار لأوكرانيا خلال مؤتمر المانحين في وارسو، الذي تشارك في رئاسته بولندا والسويد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
مؤتمر مانحين.. الدول الأوروبية تتعهد بمنح أوكرانيا 6.5 مليارات دولار
مؤتمر المانحين في بولندا يجمع 6.5 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا / AP
5 مايو 2022

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي، الخميس، أن الدول الأوروبية تعهدت بتقديم 6.5 مليارات دولار لأوكرانيا خلال مؤتمر المانحين في وارسو.

وقال مورافيكي في كلمة خلال المؤتمر الذي تشارك في رئاسته بولندا والسويد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة: "الدول الأوروبية قدّمت تعهدات بقيمة 6.5 مليارات دولار خلال المؤتمر الدولي للمانحين لمساعدة الأوكرانيين".

بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "فرنسا ستزيد إجمالي مساعداتها لكييف إلى 2 مليار دولار بعدما تعهدت سابقا بـ1.7 مليار، أي بمقدار 300 مليون دولار إضافية".

وأكد ماكرون في كلمة مصورة نشرتها صفحة الإليزيه أن هذه المساهمة الجديدة "لا تتعلق بالجانب العسكري"، وأردف: "من واجبنا الجماعي تقديم مساعدة فورية ودعم اقتصادي ضخم لأوكرانيا".

من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في كلمة مصورة نشرها المجلس الأوروبي عبر موقعه الإلكتروني مخاطبا الأوكرانيين: "نحن معكم، لستم وحدكم".

وفي مبادرة خاصة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر فيديو مصور نشره على تويتر إطلاق "منصة تمويل جماعي عبر الإنترنت لمساعدة كييف على الفوز في الحرب ضد روسيا وإعادة بناء البنية التحتية للبلاد".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us