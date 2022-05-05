قُتل 3 إسرائيليين وأصيب 3 آخرون الخميس بهجوم مسلح في بلدة "إلعاد" قرب تل أبيب، حسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) عبر موقعها الإلكتروني، إنّ "شخصاً نفذ هجوماً تضمن إطلاق نار وهجوم بالفأس في بلدة إلعاد القريبة من مدينة تل أبيب أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين".

كما أكدت صحيفة "معاريف" العبرية (خاصة) نبأ مقتل الإسرائيليين الثلاثة في الهجوم.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنها "تفحص ملابسات حادثة استثنائية في بلدة إلعاد، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص، نقلاً عن مصادر طبية، دون توضيح خلفية الهجوم.