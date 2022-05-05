قالت صحيفة "Defense News" الأمريكية، إن العديد من أعضاء الكونغرس الذين بذلوا جهوداً في السابق لإخراج تركيا من برنامج F-35، أعطوا الضوء الأخضر لبيع مقاتلات F-16 لأنقرة بعد دورها الفعال خلال الحرب الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة في خبرها، الخميس، أن دور المُسيّرات التركية بيرقدار TB-2 خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والدبلوماسية التي تتبعها أنقرة مع موسكو، حظي بقبول الكونغرس.

وذكرت الصحيفة أن بعض أ عضاء الكونغرس أفادوا بأن إدارة الرئيس جو بايدن أعربت عن اعتقادها بأن بيع طائرات F-16 لتركيا سيخدم المصالح الأمنية لحلف الناتو والولايات المتحدة، وسيؤثر إيجاباً على استمرارية دعم تركيا لأوكرانيا.

وأفردت الصحيفة حيّزاً لتصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، الذي قال: "نحن بحاجة إلى التحدث والعمل مع تركيا والدول الأخرى التي تعمل معنا ضد روسيا".

وأضاف قائلاً: "اتخذت تركيا بعض الإجراءات الصحيحة، وعلى الرغم من أن بعض الأشياء تزعجنا من وقت لآخر، إلا أن هناك مجالات نحتاج فيها للعمل مع تركيا".

من جانبه قال جيم ريش، زعيم الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "لقد تحدثت إلى العديد من الأطراف حول مسألة بيع تركيا مقاتلات F-16، أنقرة قدّمت حججاً مقنعة حول سبب حاجتها إلى طائرات F-16، أنا أنظر بإيجابية إلى هذا الأمر، لكنني في الوقت ذاته لست إيجابياً تماماً".

بدوره قال آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: "نحتاج إلى علاقات مع تركيا، يجب أن نجد طريقة لإعادة تلك العلاقات".

وأفاد بأن الرئيس بايدن يعمل على الحفاظ على توازن العلاقات مع تركيا، مضيفاً: "قد يكون من الصعب تحقيق هذا التوازن لأن قضية منظومة S400 قد عقّدت علاقاتنا، ومن ناحية أخرى لا يمكننا التخلّي عن العلاقة مع أنقرة".