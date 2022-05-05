بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وذكر بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع ماكرون، هنأه خلالها على إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى ملفات إقليمية وفي مقدمتها الحرب الروسية-الأوكرانية.

وبحسب البيان، أكد أردوغان لماكرون أن العلاقات التركية الفرنسية تحظى بأهمية كبيرة من ناحية الدور العالمي لقارة أوروبا المشتركة.

وشدد أردوغان أن تركيا تبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية بالوسائل الدبلوماسية، مؤكداً على أهمية دعم مسار المفاوضات لحل الأزمة.