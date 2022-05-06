نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الخميس تقديم معلومات استخبارية تتيح للقوات الأوكرانية استهداف كبار الضباط الروس بالقرب من الجبهة، وذلك خلافاً لما زعمتهُ صحيفة "نيويورك تايمز".

وأكّد المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي أنّ الولايات المتحدة تُرسل إلى كييف معلومات استخبارية "لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم"، لكنه أضاف: "لا نقدّم معلومات عن أماكن وجود كبار القادة العسكريين في ساحة المعركة، ولا نشارك بقرارات الاستهداف التي يتّخذها الجيش الأوكراني".

في المقابل كانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت الأربعاء عن مصادر لم تُسمّها داخل الاستخبارات الأمريكيّة أنّ المعلومات التي تقدّمها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني أتاحت استهداف الكثير من الجنرالات الروس قرب الجبهة.

ونقلت الصحيفة عن عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين أن من بين الجنرالات الروس الذين قُتِلوا بأيدي القوات الأوكرانية، جرى استهداف "الكثير" بمساعدة الاستخبارات الأمريكية.

وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي وصف بوقت سابق الادّعاء بأن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا في قتل جنرالات روس بأنه "غير مسؤول".

وقالت المتحدثة باسم المجلس أدريان واتسون إن "الولايات المتحدة تقدّم معلومات استخبارية عن ساحة المعركة لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم"، غير أنها أضافت: "لا نقدّم معلومات بقصد قتل جنرالات روس".

وكتبت نيويورك تايمز أنّ الجهود الاستخبارية التي تبذلها واشنطن لمساعدة أوكرانيا في المعارك ركّزت خصوصاً على "تحديد المواقع وعلى تفاصيل أخرى تتعلّق بالمقرات المتحرّكة للجيش الروسي والتي تتنقّل بانتظام".

والاثنين أفاد البنتاغون رسمياً بأنّ رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف كان موجوداً "لأيّام عدّة" الأسبوع الماضي على خطّ الجبهة في دونباس شرق أوكرانيا. لكنّ البنتاغون لم يؤكّد شائعات تتعلق بإصابة غيراسيموف.

من جهتها قالت قناة "إن بي سي" الأمريكية الخميس إنّ معلومات قدّمتها الولايات المتحدة ساعدت أوكرانيا على إغراق الطرّاد الروسي موسكفا. ونقلت القناة عن مسؤولين لم تُسمّهم أن القوات الأوكرانية طلبت من الأمريكيين معلومات تتعلّق بسفينة تُبحر في البحر الأسود، وأنه بعد ذلك تعرّف الأمريكيون على السفينة باعتبارها موسكفا وحدّدوا موقعها.

لكنّ مسؤولاً أمريكياً كبيراً طلب عدم كشف اسمه نفى في حديثه لوكالة فرانس برس أن تكون الولايات المتحدة قدّمت معلومات أتاحت التعرّف على الطرّاد موسكفا.

وقال المسؤول: "نحن لا نُقدّم معلومات عن استهداف مُحَدّد يتعلّق بالسفن. نحن نُقدّم مجموعة من المعلومات الاستخبارية لمساعدة الأوكرانيّين على أن يفهموا في شكل أفضل التهديدات التي تُشكّلها السفن الروسيّة في البحر الأسود والاستعداد للدفاع ضدّ هجمات محتملة آتية من البحر".

وتؤكّد روسيا أنّ سفينة القيادة البحريّة موسكفا التابعة لأسطول البحر الأسود غرقت إثر حريق ناجم من انفجار ذخائر، في حين تقول أوكرانيا من جهتها إنّها أغرقتها بضربات صاروخيّة.