سياسة
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بريطانيا.. حزب جونسون يتكبد خسائر أولية بالانتخابات المحلية
فقد حزب المحافظين الذي ينتمي إليه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني 53 مقعداً بانتخابات المجالس المحلية إثر تفاقم أزمة غلاء المعيشة وضلوع جونسون بمخالفات قانونية خلال الحظر المفروض على خلفية جائحة كورونا.
بريطانيا.. حزب جونسون يتكبد خسائر أولية بالانتخابات المحلية
مخالفات جونسون في أثناء الحظر المفروض إبان جائحة كورونا ألقت بظلالها على نتائج المحافظين في الانتخابات المحلية / AA
6 مايو 2022

أظهرت نتائج أولية للانتخابات المحلية الإنجليزية تكبد حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون خسائر بالاقتراع الذي أُجري على خلفية غلاء المعيشة والغرامات المفروضة على رئيس الوزراء لخرقه قواعد الإغلاق التي فُرضت لمكافحة كورونا.

ووفقاً للنتائج الأولية فقد حزب المحافظين 53 مقعداً بالمجالس المحلية. وكسب حزب العمال المعارض الرئيسي مقعداً واحداً، وحزب الليبراليين الديمقراطيين 27 مقعداً، وستقدم الحصيلة الإجمالية المقرر إعلانها بوقت لاحق اليوم الجمعة أهم صورة للرأي العام منذ فوز جونسون بأكبر أغلبية لحزب المحافظين منذ أكثر من 30 عاماً بالانتخابات العامة عام 2019.

والاقتراع المحلي أول اختبار انتخابي لجونسون منذ أن أصبح أول زعيم بريطاني في الذاكرة الحية يخالف القانون أثناء توليه منصبه. وجرى تغريمه الشهر الماضي بسبب حضوره تجمع عيد ميلاد في مكتبه في عام 2020، بما يخالف قواعد التباعد الاجتماعي المعمول بها آنذاك للحد من انتشار كوفيد-19.

وقال جون كيرتس أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستراثكلايد: "هذه النتائج تؤكد أن المحافظين عانوا من قدر من رفض الناخبين".

وستقرر الانتخابات التي أجريت يوم الخميس ما يقرب من 7000 مقعد في المجالس المحلية، بما في ذلك جميع المقاعد في لندن واسكتلندا وويلز، وثلث المقاعد في معظم بقية أنحاء إنجلترا.

ولم يُعلَن بالكامل عن النتائج في 32 منطقة بلندن التي تحظى بمتابعة كبيرة، لكن بعض الإحصاءات الأولية أظهرت أن حزب العمال يحقق مكاسب في بعض المناطق بالعاصمة.

وأظهرت النتائج أن حزب جونسون فقد السيطرة على معقله الرئيسي في لندن في منطقة واندسوورث، وذلك لأول مرة منذ عام 1978.

مصدر:Reuters
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