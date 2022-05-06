سياسة
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قبل زيارة بايدن.. نائب رئيس الصين بحفل تنصيب رئيس كوريا الجنوبية
أعلن فريق الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول اليوم الجمعة أن نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان ينوي حضور حفل تنصيب يون الأسبوع المقبل، فيما تحاول بكين توسيع نفوذها في المنطقة.
قبل زيارة بايدن.. نائب رئيس الصين بحفل تنصيب رئيس كوريا الجنوبية
#JGI36 : From Trump summits to ICBM tests: the failure of South Korea's Moon / AFP
6 مايو 2022

يأتي حضور وانغ في وقت تعهد فيه يون بتعزيز تحالف كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية، وفي حين تضغط واشنطن لإبقاء نفوذ بكين المتزايد تحت السيطرة.

وسترسل الولايات المتحدة دوج إيمهوف زوج نائبة الرئيس الأمريكي على رأس وفدها إلى الحفل المقرر يوم الثلاثاء في سول، وفقاً لما ذكره فريق الرئيس المنتخب.

ولا يضم الوفد الأمريكي مسؤولين كباراً عن الشؤون الخارجية والأمن. ويخطط الرئيس جو بايدن لزيارة سول الأسبوع التالي لإجراء محادثات مع يون.

وقال الفريق الانتقالي الرئاسي إن رئيس الوزراء الياباني السابق يوكيو هاتوياما سيحضر حفل التنصيب، ومن المتوقع أيضاً أن ترسل طوكيو مسؤولاً على مستوى الوزراء.

ويتولى يون السلطة وسط تحديات كثيرة، بينما تختبر كوريا الشمالية أسلحة قبل تنصيبه.

بدورها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن سيبحث البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية مع زعيمَي كوريا الجنوبية واليابان أثناء زيارة للبلدين في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأضافت ساكي أن بايدن سيبحث أيضاً سبل محاسبة روسيا على غزوها أوكرانيا خلال الزيارة التي ستشمل أيضاً إجراء محادثات في طوكيو مع زعماء مجموعة الرباعية، التي تضم أربع دول هي الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند.

وأطلقت كوريا الشمالية الأربعاء صاروخاً بالستياً باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي في تجربتها الرابعة عشرة المعروفة هذا العام، بعد أن تعهد الزعيم كيم جونج أون بتطوير القوات النووية للبلاد "بأسرع وتيرة ممكنة".

مصدر:Reuters
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