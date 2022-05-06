يأتي حضور وانغ في وقت تعهد فيه يون بتعزيز تحالف كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية، وفي حين تضغط واشنطن لإبقاء نفوذ بكين المتزايد تحت السيطرة.

وسترسل الولايات المتحدة دوج إيمهوف زوج نائبة الرئيس الأمريكي على رأس وفدها إلى الحفل المقرر يوم الثلاثاء في سول، وفقاً لما ذكره فريق الرئيس المنتخب.

ولا يضم الوفد الأمريكي مسؤولين كباراً عن الشؤون الخارجية والأمن. ويخطط الرئيس جو بايدن لزيارة سول الأسبوع التالي لإجراء محادثات مع يون.

وقال الفريق الانتقالي الرئاسي إن رئيس الوزراء الياباني السابق يوكيو هاتوياما سيحضر حفل التنصيب، ومن المتوقع أيضاً أن ترسل طوكيو مسؤولاً على مستوى الوزراء.

ويتولى يون السلطة وسط تحديات كثيرة، بينما تختبر كوريا الشمالية أسلحة قبل تنصيبه.

بدورها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن سيبحث البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية مع زعيمَي كوريا الجنوبية واليابان أثناء زيارة للبلدين في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأضافت ساكي أن بايدن سيبحث أيضاً سبل محاسبة روسيا على غزوها أوكرانيا خلال الزيارة التي ستشمل أيضاً إجراء محادثات في طوكيو مع زعماء مجموعة الرباعية، التي تضم أربع دول هي الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند.

وأطلقت كوريا الشمالية الأربعاء صاروخاً بالستياً باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي في تجربتها الرابعة عشرة المعروفة هذا العام، بعد أن تعهد الزعيم كيم جونج أون بتطوير القوات النووية للبلاد "بأسرع وتيرة ممكنة".