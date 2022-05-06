قال كاردينال الخميس إن البابا فرانسيس سمح بإنفاق ما يصل إلى مليون يورو لتحرير راهبة كولومبية اختطفها مسلحون على صلة بتنظيم القاعدة في مالي، كاشفاً بذلك عن موافقة بابوية سرية على تعيين شركة أمن بريطانية للعثور على الراهبة وتأمين إطلاق سراحها.

قد يكون لشهادة الكاردينال أنجيلو بيتشيو المفاجئة عواقب أمنية خطيرة على الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، إذ إنها تقدم دليلاً على استعداد البابا على الأرجح لدفع فدية لمسلحين إسلاميين للإفراج عن راهبة.

ونادراً ما يعلن عن دفع الفدى أو لا يعلن عنه على الإطلاق، وخصوصاً لمنع وقوع جرائم خطف مستقبلية، ولم يعرف حجم المال الذي قد يكون الفاتيكان دفعه لمسلحين، أو ما إذا كان قد دفع أموالاً من الأساس.

وكان الكاردينال أنجيلو بيتشيو امتنع لعامين عن الإدلاء بشهادته في المحاكمة، باعتبارها تضم سراً بابوياً وأمراً من أمور الدولة.

لكنه تحدث بحرية الخميس في دفاعه الخاص بعد أن أحله فرانسيس من شرط السرية، ليقدم شهادة طال انتظارها في المحاكمة المستمرة منذ نحو عام.

والكاردينال كان ذات يوم واحداً من أبرز مستشاري فرانسيس وكان ترتيبه الثاني في خارجية الفاتيكان.

وبيتشيو واحد من 10 متهمين في قضية احتيال مالي واسع النطاق في الفاتيكان، بدأت باستثمار الكرسي الرسولي 350 مليون يورو في عقار بلندن، وامتدت لتغطي جرائم مزعومة أخرى.

ووجه الادعاء تهماً إلى مدعى عليهم آخرين بجرائم اختلاس ملايين اليوروات ضمن رسوم وعمولات واستثمارات سيئة من الكرسي الرسولي.

يتهم الكاردينال بالاختلاس وإساءة استخدام المنصب والتلاعب بالشهود، وينكر التهم جميعها.

وغطت شهادته الخميس اتهامات تتعلق بعلاقته بخبيرة استخبارات مستقلة إيطالية تحاكم أيضاً بتهم اختلاس، وهي سيسيليا مارونيا.