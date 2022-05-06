سياسة
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وزير الداخلية التركي: نخطط لبناء 250 ألف منزل شمالي سوريا
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن بلاده تخطط لبناء نحو 250 ألف منزل شمالي سوريا لتوفير العودة الطوعية لمليون سوري، وأضاف أن تمويل تلك المشاريع سيكون من منظمات إغاثة دولية، مؤكداً أن الرئيس أردوغان سيعلن تفاصيل الخطة في وقت لاحق.
وزير الداخلية التركي: نخطط لبناء 250 ألف منزل شمالي سوريا
سليمان صويلو قال إن أردوغان سيعلن للرأي العام تفاصيل خطة إعادة توطين اللاجئين السوريين في سوريا بوقت لاحق / AA
6 مايو 2022

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الخميس إن بلاده تخطط لبناء نحو 250 ألف منزل شمالي سوريا لتوفير العودة الطوعية لمليون سوري. وأوضح صويلو في مقابلة تلفزيونية محلية أن تركيا أعدت 13 مشروعاً تتضمن بناء 250 ألف منزل في مناطق الباب وجرابلس ورأس العين وتل أبيض.

وأضاف أن تمويل تلك المشاريع سيكون من منظمات إغاثة دولية، مؤكداً أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعلن للرأي العام تفاصيل الخطة في وقت لاحق.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة في تركيا، وأنه يمنح السوريين حق الانتفاع بالمنازل لمدة 5 أو 10 سنوات.

وفيما يتعلق بنشر إحدى قنوات منصة يوتيوب لفيلم "الغزو الصامت" المناهض للمهاجرين وبخاصة السوريين، قال صويلو إن الفيلم "كذبة وقلة أدب، ويهدف لتحريض المجتمع التركي وإثارة مشاعر الحقد والكراهية ضد الحكومة".

وأكد أن 41.54% من الحسابات التي هاجمت الحكومة بعد الفيلم حسابات روبوتية، و58.46% منها وهمية.

وشدد على أن الفيلم يعمل على إثارة مشاعر الخوف لدى المواطنين الأتراك، مؤكداً أن معدّي الفيلم لا يمتون للإنسانية بصلة.

مصدر:AA
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