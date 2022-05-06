سياسة
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فضيحة غذائية جديدة بفرنسا تكشف عيوباً بنظام سلامة الغذاء الأوروبي
تعرضت سيدة من بربينيان الفرنسية تبلع من العمر 34 عاماً لوعكة صحية بعد "تناول بيتزا من مجموعة بيلا نابولي" وفقاً لمحاميها، وقدمت شكوى تعرضها لـ"إصابات لا إرادية" ضد الشركة المصنعة لمجموعة نستله.
فضيحة غذائية جديدة بفرنسا تكشف عيوباً بنظام سلامة الغذاء الأوروبي
الفضائح تلاحق شركة بيتونى منتجة بيتزا نابولي / AA
6 مايو 2022

للمرة الثانية في غضون أسابيع قليلة تتعرض شركة بيتوني لفضيحة غذائية إذ جرى تقديم شكوى جديدة بفرنسا لتسمم ببكتيريا الإشريكية القولونية لمجموعة أخرى من البيتزا.

وتضاف هاتان الحالتان إلى 150 حالة تلوث كُشف عنها مؤخراً، بالسالمونيلا في تسع دول أعضاء، بسبب شوكولاتة كيندر.

وكانت بيتزا بيتوني فريش أب قيد التحقيق بعد نحو 50 حالة تلوث ببكتيريا الإشريكية القولونية، التي يمكن ربط بعضها باستهلاك هذه البيتزا. من بينهم 48 طفلاً توفي اثنان منهم حتى الآن من دون وجود صلة مباشرة بينهما وبين تناول البيتزا.

وقال محامي السيدة بيير ديبويسون لوكالة فرانس برس إن هذه السيدة تناولت البيتزا في 27 مارس/آذار و"دخلت المستشفى في اليوم التاسع والعشرين لمدة ستة أيام"، مؤكداً المعلومات الواردة من قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية.

وأضاف أن "نتائج التحليل كشفت عن وجود بكتيريا الإشريكية القولونية"، كما هو الحال للتلوثات السابقة المرتبطة بسلسلة فريش أب، وبكتيريا أخرى هي الشيغيلا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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