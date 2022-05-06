للمرة الثانية في غضون أسابيع قليلة تتعرض شركة بيتوني لفضيحة غذائية إذ جرى تقديم شكوى جديدة بفرنسا لتسمم ببكتيريا الإشريكية القولونية لمجموعة أخرى من البيتزا.

وتضاف هاتان الحالتان إلى 150 حالة تلوث كُشف عنها مؤخراً، بالسالمونيلا في تسع دول أعضاء، بسبب شوكولاتة كيندر.

وكانت بيتزا بيتوني فريش أب قيد التحقيق بعد نحو 50 حالة تلوث ببكتيريا الإشريكية القولونية، التي يمكن ربط بعضها باستهلاك هذه البيتزا. من بينهم 48 طفلاً توفي اثنان منهم حتى الآن من دون وجود صلة مباشرة بينهما وبين تناول البيتزا.

وقال محامي السيدة بيير ديبويسون لوكالة فرانس برس إن هذه السيدة تناولت البيتزا في 27 مارس/آذار و"دخلت المستشفى في اليوم التاسع والعشرين لمدة ستة أيام"، مؤكداً المعلومات الواردة من قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية.

وأضاف أن "نتائج التحليل كشفت عن وجود بكتيريا الإشريكية القولونية"، كما هو الحال للتلوثات السابقة المرتبطة بسلسلة فريش أب، وبكتيريا أخرى هي الشيغيلا.